Generali compra Liberty Seguros por 2,3 mil milhões

Gigante dos seguros em geral Adquiriu a B Corporation, subsidiária internacional da International Corporation, com sede em Boston Grupo de Liberdade Mútua (o sexto maior grupo segurador dos Estados Unidos). A transação em favor da Liberty Mutual Insurance é identificada como 2,3 mil milhões de euros. Títulos do Bank of America Trabalhou como consultor financeiro e Scadden, Arps, Slate, Major e Flume Prestou assessoria jurídica à Liberty Mutual na transação.

Foi o que o próprio grupo americano anunciou num memorando acrescentando: “O acordo inclui empresas da Liberty Seguros Irlanda, Irlanda do Norte, Portugal e Espanha. Liberty Speciality Markets, Liberty Mutual Reinsurance, Liberty Mutual Assurance, Liberty IT e Hughes Insurance (Atividades do grupo baseadas na Europa, ed.) Eles não estão incluídos neste acordo e continuarão a operar em seus respectivos mercados. Os colaboradores da Liberty Seguros têm feito um trabalho excepcional, construindo um negócio altamente respeitado e rentável. Eles seriam um forte complemento para em geral». Isso conclui o comentário Tim SweeneyPresidente e CEO da Liberty Mutual.

Liberty Seguros é a maior subsidiária da Liberty Mutual fora dos Estados Unidos Prestações de 1,2 mil milhões de euros em 2022Dificilmente 1700 funcionários E filiais em todo o mercado da Europa Ocidental. Seu ponto forte é a Espanha, mas conseguiu 5600 corretores Em todos os países e Mais de 20 parceirosCom uma gama de soluções de seguros nos setores vida e não vida.