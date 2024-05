Motor barulhento, existe uma solução muito cara: você nem vai ao mecânico

E se a solução for muito mais barata do que você imagina? Aqui está o produto que você deve comprar para resolver de uma vez por todas esse problema irritante e perigoso para o seu carro. Se adquirir este artigo, poderá dizer adeus para sempre às avarias e problemas, mas também aos gastos mecânicos.

Quando ocorre um mau funcionamento em seu carro, não importa qual seja a parte, Nem sempre é necessário gastar centenas e centenas de euros Ao mecânico para consertar seu carro. Às vezes na verdade A solução está à mão. Pode acontecer que o produto que necessitamos já exista em nossa casa, ou que tenhamos que comprá-lo por um preço baixo em relação aos gastos com o mecânico, que são um verdadeiro dreno.

Isso também se aplica quando falamos sobre isso Mau funcionamento do motor. Em particular, hoje falamos de um problema que já aconteceu com muitos. Na verdade, pode acontecer que o som do motor fique repentinamente muito mais alto do que antes, ou que sempre tenha sido assim.

Claro que não é divertido conduzir com um motor barulhento, porque também corremos o risco de ser Perturbação da paz pública. Mas como você resolve o problema?

O motor está muito barulhento? Aqui está a solução

Primeiramente, Para que não faça muito barulho, o motor deve estar limpo. Isso significa que devemos aplicar todos os cuidados necessários para que você esteja nas melhores condições. Desta forma melhoramos a sua eficiência e prolongamos a sua vida útil, evitando que se quebre completamente.

Para fazer a limpeza adequada, eles estão disponíveis no mercado Alguns extras que custam muito pouco, apenas alguns euros, mas qualitativamente muito elevado. Usando, podemos reduzir o volume do ruído.

Como usar aditivos

Um bom aditivo é aquele que não só permite limpar o motor, mas também atua como limpador Lubrificante e protetor Para superfícies internas do motor. Adequado Adicione ao óleo do motorquando começamos a substituí-lo, e mantemos o motor funcionando (marcha lenta) por cerca de dez minutos.

Ao terminar teremos que filtrar o óleo, Continue trocando o filtro e adicione mais óleo do motor. Ver para crer: o hype nada mais será do que uma lembrança distante.