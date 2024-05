Peças falsificadas de automóveis, grande apreensão pela polícia financeira em Torino

Apreensão de um grande número de peças de reposição de automóveis falsificadas. Soldados do Comando Regional da Polícia Financeira de Torino concluíram uma operação de grande envergadura, denominada “Falso Rotor”, para combater a contrafacção no sector automóvel. Eles foram apreendidos Cerca de 500 mil peças de reposição para carros falsificados dos fabricantes de automóveis mais famosos Nacionais e internacionais (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Citroën, Opel, Peugeot, Dacia, Skoda, Ford, Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Seat, Iveco, Chevrolet), além de muitas máquinas e moldes utilizados na produção.

Em particular, as investigações permitiram identificar e desmantelar o principal elo da cadeia de abastecimento: a reconstrução de peças automóveis contrafeitas, Foi produzido em armazéns industriais na província de Torino, onde foram descobertas 13 linhas de produção. Totalmente funcional e profissional, é composto por diversas máquinas para moldagem, prensagem, revestimento, serigrafia e tampografia dos produtos produzidos. Especificamente, eles foram Foram apreendidas 28 máquinas industriais e 449 moldes

Assim, a operação possibilitou a identificação e apreensão de cerca de 500 mil peças de reposição falsificadas e de todas as linhas de produção da empresa. 2 fábricas em Turim (O que levou à cessação do tratamento ilegal), em troca de um valor comercial estimado em mais do que 8 milhões de euros. Um total de 20 pessoas são acusadas de competir na fabricação e comércio de produtos falsificados. Com a agravante de cometê-lo de forma sistemática e através do estabelecimento de meios e atividades organizadas, e receber bens furtados.

Durante as operações, soldados da Polícia Económica e Financeira de Turim também o reconheceramUma área de armazenamento oculta utilizada por uma empresa participante nos armazéns de uma empresa de logística (não relacionado com as acusações criminais), onde foram Espaço alugado com mais de 700 m2Depositar peças de reposição falsificadas produzidas, bem como calotas de marcas ilegais.

As investigações, conduzidas pela Unidade de Polícia Económica e Financeira de Turim e coordenadas pelo Ministério Público da capital, Piemonte, foram inicialmente realizadas através de uma análise aprofundada das bases de dados à disposição do Corpo, bem como de uma extensa vigilância e vigilância. Atividades. . Assim foi possível reconstruirToda a cadeia produtiva e comercial de produtos falsificados, O que permite identificar, além de empresas produtoras de peças de reposição, Muitas empresas dedicadas à distribuição Bem como por meio de plataformas de comércio eletrônico.

Com o apoio de outros departamentos do Corpo, foram realizadas múltiplas buscas em todo o território nacional, nomeadamente no Piemonte, Campânia, Calábria, Apúlia, Basilicata, Lombardia e Toscana, relativas não só às fábricas de produção do Piemonte, mas também a todo o país. Atacadistas e varejistas foram identificados. Entre as peças de reposição apreendidas estavam calotas, calotas, emblemas, elementos decorativos e afinações de carrocerias de veículos, que reproduziam marcas registradas da indústria automobilística. O comércio de autopeças contrafeitas, também facilitado pelo desenvolvimento do mercado online, continua a afirmar-se como um negócio lucrativo para operadores ilegais, devido…Ampla margem entre os preços de produção e os preços de venda. O Exército explicou que os suspeitos estavam entre os principais players do mercado de referência.