As emissões da Microsoft aumentaram 30%: a inteligência artificial é a razão

A Microsoft aumentou as suas emissões de dióxido de carbono em 30% em três anos devido ao aumento da procura de energia para alimentar os seus data centers habilitados para IA

Os gigantes da alta tecnologia necessitam de quantidades cada vez maiores de energia. Ainda mais para projetos relacionados com inteligência artificial e, em particular, de apoio a data centers que processam informação. O tema voltou ao centro da discussão após o anúncio que acaba de chegar da Microsoft: as emissões de CO2 aumentaram 30% entre 2020 e 2023 devido a novas infraestruturas para o desenvolvimento de projetos de inteligência artificial e computação em nuvem.

Afinal, os números falam por si. De 2012 até hoje, as necessidades energéticas para o desenvolvimento da inteligência artificial duplicaram a cada 3-4 anos. De acordo com uma pesquisa recente realizada Universidade de Vrije Em Amsterdã, até 2027, os data centers relacionados à IA consumirão até o máximo esperado 135 terawatts-hora anualmente. É um consumo aproximadamente anual Toda a frota automóvel italiana (39 milhões de veículos) Se ao menos fosse completamente elétrico.

Mas qual é o volume de consumo dos data centers dedicados ao desenvolvimento de inteligência artificial?

Trata-se de um montante suficiente para satisfazer a procura energética de países como a Argentina e os Países Baixos, e equivale a 0,5% do consumo global. Há quem chegue ao ponto de prever que os data centers absorverão até 21% da procura global de energia até 2030.

Estamos apenas no início do processo. Também está agora claro que estamos apenas na fase inicial do crescimento dos serviços de IA. Serão necessários data centers cada vez maiores. O que exigirá maiores quantidades de eletricidade. Deve necessariamente ser produzido a partir de fontes de energia renováveis, se os gigantes da alta tecnologia quiserem manter os objetivos de descarbonização das suas atividades, como anunciaram.

Somente o crescimento das fontes de energia renováveis ​​pode reduzir as emissões causadas pela inteligência artificial

A própria Microsoft assinou recentemente acordo com a empresa especializada Gestão de Ativos Brookfield Dos quais a gigante de Seattle comprará 10,5 gigawatts de projetos de energia renovável. Trabalhará para reduzir as emissões de dióxido de carbono, especialmente resultantes da energia necessária aos seus data centers.

Há um número que dá uma ideia imediata do fenômeno em curso: o acordo assinado pela Microsoft para operar seus data centers dedicados à inteligência artificial é 8 vezes maior que o maior acordo de fornecimento de energia já assinado por uma empresa. O acordo se aplica aos escritórios da Microsoft nos Estados Unidos e na Europa.

Enquanto isso, Bill Gates está comprando loucamente créditos de carbono para compensar emissões massivas

Para entender o avanço do acordo com a Brookfield, basta lembrar que Em todo o ano de 2023, empresas norte-americanas assinaram contratos para fornecimento de energia renovável no valor de 13 gigawattsEnquanto outros 38 gigawatts já foram colocados em operação. Na prática, em apenas um acordo, vale quase todo o crescimento do ano passado. Este também é apenas um “começo”.

Enquanto espera para comprar eletricidade de fontes renováveis, a gigante de TI fundada por Bill Gates comprou-a Créditos de carbono (CDR) somam 6,6 milhões de toneladas. Os CDRs são instrumentos financeiros que certificam investimentos realizados em… Capturar e sequestrar gases de efeito estufa. É principalmente sobre Reflorestamentoe atividades Captura artificialprincipalmente experimental.

Outros grandes compradores fizeram enormes investimentos em compensações de carbono. lá DinamarcaPor exemplo, recebeu 1,1 milhão de toneladas de dotações de CDR, enquanto… Compradores de fronteira Seguido por 0,5 milhão de toneladas. Airbus E Amazonas Eles receberam 0,4 milhões de toneladas e 0,25 milhões de toneladas de créditos de CDR, respectivamente. Uma tonelada de dióxido de carbono no mercado de troca voluntária de CDR é Variando entre US$ 60 e US$ 100.