À medida que os preços dos aluguéis aumentam, a carga sobre a renda dos empregados aumenta: até 46% nas capitais

Salários de aluguel de lastro. Entre 2018 e 2023, o peso médio das rendas sobre o rendimento dos empregados nas capitais provinciais passou de 31,6% para 35,2%. Supera os 40% em seis cidades, de Florença (46,5%) a Bolonha (40,2%). Os dados referem-se aos novos contratos de gratuidade registrados anualmente na Receita. As taxas de canal acordadas também estão a aumentar, com o seu peso nas receitas a subir de 27,5 para 29% nos últimos cinco anos, com 15 capitalizações acima dos 30%.

São números que mostram a extensão das dificuldades que os lojistas e as empresas reclamam. “Não se pode acreditar que a renda ultrapasse 25-30% do salário que os jovens recebem”, declarou nos últimos dias o chefe da Federação das Indústrias, Emanuele Orsini, ao relançar a proposta do “Plano de Habitação” na Economia. Festival na Itália. Trento. Um plano para fornecer habitação acessível aos trabalhadores.

Inflação e cupom seco

O cruzamento dos dados do Omi (Observatório do Mercado Imobiliário) com as estatísticas fiscais do Ministério das Finanças mostra que, desde 2018, a pressão das rendas gratuitas sobre os salários dos residentes aumentou 3,6 por cento, em média. Com picos em Vicenza (+8,5%), Bolonha e Milão (ambos 6,3%). Na capital Lombardia, onde a taxa média de infecção é de 37,4%, os novos locatários têm de enfrentar os preços mais elevados: 1.122 euros por mês, mais 267 euros do que em 2018. Seguem-se 967 euros em Florença e 947 euros em Roma.

É interessante ver como as taxas levadas ao conhecimento do IRS evoluíram em comparação com a inflação. Em 2018, o salário médio mensal nas capitais era de 615€; No ano passado foram 731 euros. Se o aumento tivesse sido semelhante à inflação registada pelo instituto a nível nacional, o último valor teria ficado nos 715 euros. Em suma, as novas rendas subiram mais do que o índice geral de preços (que também inclui o impacto do aumento dos custos da energia). Isto também se deve à corrida pelos aluguéis de curto prazo e à recuperação da demanda por parte dos estudantes universitários na era pós-Covid.

Os arrendatários com proprietários que optaram pela taxa de imposto fixa saíram ilesos desta ronda de aumentos de preços, porque a aplicação da taxa de imposto fixa Imposto fixo Suspende a possibilidade de atualização do aluguel pela inflação. De acordo com os últimos dados disponíveis, o número de contribuintes que optaram pela taxa de imposto é de 2,79 milhões, contra 3,65 milhões de casas arrendadas a pessoas singulares. Em suma, o imposto fixo – muitas vezes acusado de ser demasiado caro para os cofres públicos – parece ter oferecido a muitos arrendatários uma protecção inesperada após anos de inflação próxima de zero.