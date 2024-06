Energia eólica, Itália perde o trem das energias renováveis ​​e Sardenha protesta contra novas usinas

“A Itália está significativamente atrasada no desenvolvimento da energia eólica offshore e onshore em comparação com os seus irmãos europeus.” Legambiente escreveu isso em um relatório publicado no Dia Mundial do Vento, o dia global do vento que celebra a energia eólica. Com base nos dados da IRENA e da TERNA, em 2023, a Alemanha (3.296 MW), os Países Baixos (1.994 MW) e os Países Baixos (1.994 MW) ocuparão os dez primeiros dos dez países europeus com as maiores novas instalações eólicas onshore, em comparação com 2022. Suécia (1973 MW). A Itália está apenas em décimo lugar com 487 MW de novas instalações, também superada pela Grécia e duplicada pela Espanha (914 MW de novas instalações). Se tomarmos como referência a capacidade instalada total per capita, as coisas ficam ainda piores: com 12.345 MW de capacidade instalada total, a Itália ocupa apenas o 18º lugar, com uma média de 0,21 quilowatts per capita, enquanto os países do norte da Europa viajam bem acima da média de 1 quilowatt. .

Energia eólica: a Itália está seriamente atrasada

Acima de tudo, Legambiente condena a inércia da energia eólica offshore, ou seja, dos parques eólicos em mar aberto. Em comparação com “apenas um parque eólico ativo, o parque Taranto”, há “zero projetos autorizados até agora dos 87 projetos reportados” no portal do Ministério do Ambiente. Mesmo no sector marítimo, estamos significativamente atrás: a Itália ocupa efectivamente o quarto lugar entre os 11 países europeus com turbinas eólicas offshore instaladas com uma capacidade total de apenas 30 MW, enquanto os dois países mais virtuosos, a Alemanha e os Países Baixos, ultrapassam mesmo esse número. A Associação Ambiental afirma que a Itália tem um potencial de 207,3 GW, mas até agora este enorme potencial não foi explorado e a aprovação dada pelo Ministério da Energia foi um “grande erro para o ambiente”. Um decreto de zoneamento que deixa as regiões livres para limitar as fontes de energia renováveis ​​e a energia eólica.

Protestos contra turbinas eólicas na Sardenha

É conhecida a resistência das comunidades locais à instalação de aerogeradores. No sábado, por ocasião do Dia Mundial do Vento, centenas de pessoas na Sardenha saíram às ruas em redor da Catedral de Sakargia, em Codrongianos (província de Sassari), para dizer “não” à invasão energética da ilha. O local não foi escolhido por acaso: está prevista a instalação de novos aerogeradores em Kodronjianos, que a área submeteu ao Conselho de Estado devido à sua proximidade com a igreja e vários Nuraghi e sítios arqueológicos. “Eles estão minando nossos monumentos”, dizem os manifestantes. Que competem por novas fábricas e falam em especulação.

“As torres eólicas que queremos construir nas nossas colinas e planícies têm mais de 200 metros de altura, com pás cada vez mais altas, e podem ser vistas a dezenas de quilómetros de distância”, lê-se na publicação de um activista relançada nas redes sociais pela Comissão do Território do Utah. Defesa.” Segundo os manifestantes, há pedidos de 56 gigawatts na ilha da Sardenha, enquanto as necessidades energéticas da ilha mal chegam a 2,5 gigawatts.

Uma insatisfação que a classe política local não ignora. Em maio, o conselho regional liderado por Alessandra Todd (M5s) aprovou um projeto de lei que suspenderia por 18 meses a construção de novas centrais para produzir eletricidade a partir de fontes renováveis, como turbinas eólicas. Nos últimos dias, membros do conselho Fratelli d’Italia, na Sardenha, apresentaram, em vez disso, uma proposta que estipula uma moratória sobre as plantas em áreas classificadas como agrícolas. O objetivo é travar imediatamente o que o líder do grupo, Paolo Terzo, não hesitou em definir como “um verdadeiro ataque à Sardenha que ameaça o ambiente e a paisagem da ilha, em nome da transição energética”.