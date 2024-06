O que está sendo dito nas forças armadas sobre a questão do Leopard 2A8 e a disputa entre Kendis e Leonardo

O que acontecerá com o programa italiano do Leopard 2A8. Análise de Aurelio Giansiracusa de Ares Devissa

Um raio inesperado destruiu o cenário industrial militar italiano e europeu.

Actualmente, devido a comunicados de imprensa oficiais emitidos pelas empresas envolvidas, o programa Leopard 2A8 para o qual foi assinado um acordo de parceria estratégica entre Knds De e Leonardo foi cancelado.

O programa vital para as necessidades do Exército Italiano diz respeito à produção de 132 tanques Leopard 2A8 e 140 versões especiais para substituir mais de quarenta tanques Leopard 1 em diversas versões destinadas a engenheiros e à recuperação/resgate de veículos danificados. E incapaz de se mover.

O acordo assinado entre os dois grupos industriais com o objetivo de fortalecer a indústria militar europeia com base no insumo e com a bênção do Ministério da Defesa italiano no Palazzo Guidoni, sede da Secretaria-Geral da Direção Nacional de Defesa e Armamentos (Segredifesa) , previu ampla participação industrial italiana na preparação desses tanques e versões especiais com o estabelecimento de uma linha de produção específica na Itália.

Além da produção licenciada, o lado italiano pediu a Knds De que desse ao Leopard 2A8 um forte caráter italiano; Talvez, precisamente neste ponto, o acordo ruiu, com a congénere alemã a não aceitar a ideia do Leopard 2A8 IT que se afastava demasiado do Leopard 2S8 básico, criando um veículo que poderia tornar-se numa alternativa competitiva ao que era produzido pela KNDS DE e que exigiria investimentos em construção para atender às exigências das PME, e também porque Berlim começou a falar em um novo tanque que seria o verdadeiro recurso de unificação entre o Leopard 2 e o MGCS.

Lembramos que o programa Leopard 2A8 foi aprovado pelo SMD e pelo Parlamento que, em cooperação com as comissões competentes, aprovou a sua compra com a cobertura financeira relevante.

Deve-se dizer que a SME já havia iniciado um programa de modernização de meia-idade (AMV) para o Ariete, que originalmente deveria incluir 125 tanques, depois reduzido para 90 com opção para outros 35 tanques também em antecipação à aquisição do Leopard 2A8 .

Agora, com o colapso do programa Leopard 2A8, foi escolhido o parceiro estrangeiro com quem Leonardo teria de colaborar no novo tanque e no programa A2CS, já conhecido como AICS, que envolveu a construção de 1.200 modelos montados em vários versões incluindo uma armada com uma arma de 120 mm.

Obviamente, tudo isto terá repercussões nas datas de entrega dos primeiros novos tanques para o Exército Italiano que terá de lutar com os AMVs Ariete por um período de tempo mais longo do que o esperado e que muito provavelmente terá que rever o número de amostras para verificação. Sujeito a modernização, restauração dos projetos originais e exercício da opção contemplada.

Além disso, o colapso do acordo também teria provavelmente implicações para a participação italiana no programa MGCS, que estava intimamente ligado ao programa Leopard 2A8, uma participação à qual, apesar do que Leonardo afirmou no comunicado de imprensa, a França se opôs fortemente. Anunciou a conclusão do resultado negativo das negociações com Knds De, para permanecer bem posicionado para futuros desenvolvimentos em direção ao Sistema Principal de Combate Terrestre (MGCS), bem como através da cooperação com outros parceiros internacionais qualificados.

As alternativas neste momento parecem ser o KF-51 Panther proposto pela Rheinmetall, parceiro da Knds De no programa Leopard 2A8, um veículo pertencente à família alargada Lynx que lhe permite ser equipado em diferentes versões, todas a serem desenvolvidas onde houver pode haver margens de manobra sobretudo para torná-lo um produto mais italiano, e o K2 Black Panther foi desenvolvido na Coreia do Sul de forma mais isolada, considerando improvável a hipótese do americano M1 Abrams.

Veremos o que acontece nas próximas semanas e meses, à medida que as negociações se iniciem ou se aprofundem com novos e antigos interlocutores e com os requisitos das PME que terão de ser redefinidos dada a impossibilidade de obter um Leopard 2A8.

Artigo publicado em aredifesa.it