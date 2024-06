Os benefícios para o PIB são inferiores aos custos, 170 mil milhões gastos

Super bônus e bônus da casa? Os custos superam os benefícios. Destaca a carga sobre os cofres do Estado proveniente dos subsídios à habitação Um artigo preparado por pesquisadores do Banco da Itália Que examina o impacto económico (o impacto ambiental e as poupanças não foram avaliados) das duas acreditações

de impostos, “Bônus de interface” E a “Super Bônus 110%”ativo

Em Itália desde o segundo semestre de 2020. Uma rápida visão geral de quanto o Estado gastou e quais as vantagens que trouxe para a economia e para o setor da construção.

Os benefícios são menores que os custos A conclusão é clara: «Os benefícios para a economia como um todo em termos de valor acrescentado foram inferiores aos custos incorridos pelos benefícios” e a medida “não cobre os seus custos”, mas “cria mais dívida pública para as novas gerações” que terá de ser reembolsada no futuro. O relatório compara a tendência dos gastos com investimento residencial em Itália com a tendência de alguns. países europeus que não o fizeram.

Programas semelhantes foram adotados e destacam como «O multiplicador

As finanças da medida foram inferiores à unidade..

Custos e crescimento Pesquisadores do Instituto Central afirmam que ambos os procedimentos exigem mais custo do que isso 170 bilhões em 2021-23 (Cerca de 3% do PIB em média por ano). Estima-se que cerca de um quarto das despesas estejam relacionadas com… Os investimentos poderiam ter sido apoiados (mais de 45 mil milhões de dólares). Implementado mesmo na ausência de incentivos, lemos no documento. Com 73% do valor total dos investimentos em habitação estimulados através de isenções fiscais. No entanto, o “bónus frontal” e o “Superbonus 110%” foram responsáveis ​​por cerca de 2,6-3,4 pontos percentuais do crescimento de 13,5% do sector da construção entre 2020 e 2023. READ Quem paga pela crise energética? Transmissão sobre a guerra do império - Rádio Onda d'Urto

