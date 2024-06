Saras da família Moratti vendem suas ações para a Vitol: “Um momento cheio de emoções”

A era Moratti termina em Saras. Tal como a petrolífera avançou em nota de imprensa, realizou-se hoje a reunião do Conselho de Administração que testemunhou a transferência de ações da família do ex-presidente do Inter para… Vitolgigante holandesa do setor com sede em Genebra, com o veículo especial Varas.

“O Conselho de Administração da Saras SpA foi informado que a Varas SpA, sociedade de propósito específico indiretamente controlada pela Vitol BV (“Vitol”) por meio da Varas Holding SpA, concluiu hoje a compra da totalidade das ações detidas por Massimo Moratti SapA, detentora Angel Capital Management SpA e Stella Holding SpA (coletivamente denominadas “Família Moratti”) equivalente a 35,019% do capital social da Companhia, em cumprimento ao contrato de compra e venda assinado e transmitido ao mercado em 11 de fevereiro de 2024 Portanto, a Vitol passou a deter, direta e indiretamente, por meio da Faras, 45,48% do capital da empresa”, afirma o comunicado oficial. As palavras de Moratti também estão incluídas abaixo: “Para mim, meus filhos, meus netos e minha família, é um momento emocionante “Nossa longa e feliz história está interligada, mas vivemos na crença de que a entrada de um grande player no setor energético como a Vitol garantirá um grande futuro à empresa, aos colaboradores e à comunidade local.”