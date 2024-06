Fisker declarou falência

Capítulo 11 – Sabia-se que Fisker não navegava financeiramente em águas calmas. Há apenas alguns meses, a startup americana reduziu significativamente os preços do seu SUV elétrico Oceano Fisker (nas imagens, aqui News), na esperança de incentivar os clientes a comprar seus carros e colocar algum dinheiro em seus cofres agora vazios. Mas agora Fisker levanta a bandeira branca e anuncia falhar, reportando ativos estimados entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão e passivos entre US$ 100 e US$ 500 milhões. Com a declaração de falência (Capítulo 11) A empresa está protegida dos credores, enquanto o tribunal norte-americano responsável desenvolve um plano para reembolsá-los.

Barreiras de mercado Em comunicado, Fisker disse: “Como outras empresas da indústria de veículos elétricos, enfrentamos muitos problemas Barreiras de mercado e questões macroeconómicas que afectaram a nossa capacidade de operar de forma eficiente. Assim, após avaliar as opções disponíveis para a empresa, “determinamos que prosseguir com a venda dos nossos ativos é o caminho mais viável para a empresa”. A startup confirmou que adotará junto à Justiça de Falências os procedimentos usuais para garantir a continuidade de suas operações reduzidas, como o pagamento de suas dívidas funcionáriosManter alguns programas de clientes e compensar alguns fornecedores. lá Produção A linha Ocean, que está parada desde março na fábrica de Magna Steyr, na Áustria, deve recomeçar.

Fisker II falhou – No início de março parecia próximo um acordo com a Nissan, que parecia disposta a investir mais de 400 milhões na Fisker (escrevemos sobre isso aqui), mas as coisas não correram como os líderes da empresa esperavam. Assim, 8 anos após a sua fundação, a Fisker Inc. Ele fecha suas portas: Fundado por Henrique Fisker – ex-designer de automóveis da BMW e Aston Martin – e sua esposa Geeta Gupta Fisker, com o objetivo de se tornar o principal concorrente da Tesla. Curiosamente, Henrik Fisker já havia tentado abrir sua própria empresa, fundando a Fisker Motors em 2007, que tentou brevemente entrar no mercado de grand tourers híbridos com o Karma: declarou falência em novembro de 2013.