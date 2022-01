O olhar atento dos bancos e das autoridades fiscais é implacável

Cuidado com as transferências bancárias porque expiram, ainda em 2022, sob a lupa do fisco e dos próprios bancos. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

Alimentos, roupas, educação infantil, atividades extracurriculares e muito mais. Na verdade, há muitas coisas com as quais nos encontramos tendo que lidar regularmente que acabam afetando, em vez de descuidadamente, nossos bolsos. Se você adicionar a crise, então econômico Devido ao impacto negativo do Covid, não é à toa que cada vez mais pessoas estão decidindo prestar atenção ao mundo poupança. Então é justamente nesse contexto que a conta corrente certamente desempenha um papel muito importante, permitindo que mantenhamos nosso dinheiro seguro.

Ao mesmo tempo, é sempre aconselhável não baixar a guarda, pois existem alguns movimentos que podem terminar sob a lupa. imposto e as próprias instituições de crédito. falando especialmente sobre Transferências bancárias Que, mesmo em 2022, ainda está sujeito a controles. Mas por que razão e sobretudo em que casos? Então, vamos entrar em detalhes e ver tudo o que há para saber sobre isso.

Conta corrente, cuidado com impostos e cheques bancários em transferências bancárias: o que você precisa saber

Algum tempo atrás, vimos juntos como o empréstimo é importante Preste atenção nas transferências para crianças, pois há um gesto que pode custar muito. Bem, apenas entrando nas transferências bancárias, é bom saber que muitas vezes atraem a atenção de uma agência de receitas, especialmente se os movimentos relacionados não forem causados ​​por declaração de imposto ou de qualquer maneira Especialmente grandes quantidades.

Mas não é só isso, para acabar sob a lupa do fisco também incluem Movimentos no exteriorEspecialmente se o fechamento da conta corrente na Itália foi registrado ao mesmo tempo. A razão pela qual a Receita Federal mantém sempre alto o interesse por diversos movimentos bancários, como é fácil de adivinhar, está relacionada ao combate àEvasão fiscal E os riscos Reciclando.

Neste contexto, o UIF ou arquivoUnidade de Inteligência Financeira do Banco da Itália. No entanto, importa referir que os controlos não estão apenas relacionados com os levantamentos no balcão e nos multibancos, mas também com as transferências bancárias, tanto de entrada como de saída.

Conta corrente, cuidado com transferências bancárias: Quando as verificações fiscais são acionadas

Ao entrar em detalhes, lembramos que o arquivo impostoGeralmente, ele verifica se o banco reporta transações suspeitas. Deve-se enfatizar que este último pode ser implementado tanto em ambientes internos quanto externos. Além disso, a esse respeito, deve-se notar que, de fato, não há um limite certo que deva ser indicado. Isso porque cada um de nós pode ter todo o dinheiro que quiser em sua conta corrente, desde, é claro, que seja obtido integralmente. jurídico.

No entanto, existem algumas circunstâncias que podem levar a verificações por parte do órgão da receita, especialmente, como mencionado anteriormente, no caso de movimentos de grandes valores. Se fosse O negócioPor exemplo, os cheques podem ser ativados se houver saques superiores a mil euros em um dia ou 5 mil euros por mês.

Quanto ao Cidadãos comunsPor outro lado, o banco pode decidir enviar um relatório específico à UIF em caso de saques com Valores superiores a 10.000€ por mês, mesmo que tenha sido feito de forma parcial.

sobre mim Transferências telegráficasPor outro lado, o valor mínimo de transferências foi reduzido em 2022, após o qual os bancos devem enviar um relatório específico à FIU do Banco da Itália. Em particular, todas as transações financeiras com Um montante superior a 5 mil euros. Ao mesmo tempo, no caso de movimentações suspeitas, não está excluída a possibilidade de a denúncia também ser acionada para valores menores.

Conta corrente, cuidado com cheques em transferências bancárias: interessados ​​em 2022

Portanto, o próprio banco e o fisco podem nos solicitar esclarecimentos em caso de movimentações suspeitas. Portanto, é responsabilidade da parte interessada Explique de onde veio o dinheiro. Caso contrário, de fato, as autoridades fiscais podem pensar que este é o caso Evasão fiscal, com a parte interessada que pode, portanto, ter de lidar com uma situação decididamente desagradável.

Justamente por isso, é sempre aconselhável manter tudo recibos e Folhas Que comprovam o motivo da transferência de uma certa quantia de dinheiro, especialmente se for particularmente alta. Por fim, gostaríamos de lembrar que os bancos que devem fazer um relatório específico sobre esse assunto incluem claramente os bancos, mas não apenas isso.

Também Poste Italiane para obras bancoposta, e institutos Dinheiro eletrônico, instituições de pagamento, sociedades de valores mobiliários, intermediários financeiros cadastrados no Cadastro e outros.