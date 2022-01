Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 – 17h15

Interflora nomeia Luca Gerini como Diretor Geral para o Sul da Europa

Ingressou no grupo em 2021 como Gerente Geral

Roma, 12 de janeiro. (Askanews) — A Interflora, empresa líder mundial em entrega de flores e plantas, anunciou a nomeação de Luca Gerini como Gerente Geral para o Sul da Europa.



A marca Interflora, desde a sua fundação em 1946, tem uma longa história de inovação, que a tornou uma referência para quem quer celebrar os momentos importantes da vida enviando uma homenagem floral aos seus entes queridos. Ao longo dos anos, a empresa tornou-se uma organização com uma rede de floristas – apenas 1.400 na Itália – que escolhem todos os dias as melhores hastes para compor cada buquê com amor e paixão e poder responder prontamente a todos os pedidos recebidos através do web, telefone ou de lojas afiliadas.





Hoje, a Interflora olha para o futuro reorganizando suas subsidiárias nacionais, investindo em inovação tecnológica para aprimorar sua plataforma web e serviços de e-commerce, padronizando a rede de floristas da região e ampliando sua linha de produtos e expositores florais. Luca Gerini tem mais de 20 anos de experiência em liderança de comércio eletrônico e estratégia digital, e liderou a transformação digital de grandes empresas na Itália e no exterior. Antes da Interflora, trabalhou para marcas de importância internacional, incluindo Pixmania, Starwood Capital Louvre Hotels, Unieuro e Stroili.Ele ingressou na Interflora em fevereiro de 2021 como Gerente Geral para a Itália para liderar a filial da marca em sua nova fase. A nomeação do Diretor Geral para o Sul da Europa, que inclui Itália, Espanha, Portugal e Roménia, visa dar continuidade à estratégia da empresa nestes quatro países, que visa tornar a Interflora uma marca capaz de responder às necessidades dos diferentes públicos e do mercado . Cada vez mais digital, mantendo os elevados valores que a distinguem: qualidade do produto, fiabilidade do serviço e rapidez na entrega ao domicílio. “A pandemia que nos atingiu nos últimos dois anos e as conseqüentes restrições de viagem e preocupações com a saúde resultaram em cada vez mais consumidores optando por comprar online em lojas físicas. Ao mesmo tempo, vimos um aumento no número de pessoas que escolhem homenagear flores para expressar sua proximidade com seus entes queridos e suas emoções. Agora é mais importante do que nunca investir em inovação, tecnologia e diversificar nossa oferta para continuar a competir no novo cenário emergente”, disse Luca Gerini, Diretor Administrativo do Sul da Europa da Interflora.