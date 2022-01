Soluções complexas são frequentemente procuradas para conservação. No entanto, você pode começar nem sempre cometendo os mesmos erros! Portanto, tome cuidado porque máquinas de lavar, lava-louças e secadoras consomem mais energia devido a um simples erro que quase todo mundo comete.

O desperdício inútil passa despercebido

A conta de luz é definitivamente um componente importante do orçamento doméstico para os italianos. Por isso, é natural que você procure estratégias para economizar. Além disso, evitar o desperdício desnecessário de energia também é importante para o meio ambiente!

Existem muitos truques já conhecidos. Em primeiro lugar, ao comprar novos dispositivos, é melhor escolher dispositivos com uma boa classe de potência. Em segundo lugar, é importante lembrar de desligar as luzes da casa quando não forem necessárias. Ou evite iniciar o programa de lava-louças quando estiver meio vazio.

ou novamente, Há uma série de medidas para evitar o aumento vertiginoso do consumo da geladeira. Há Mesmo um truque inteligente para usar ao cozinhar.

Além de tudo isso, é importante evitar desperdícios desnecessários que sempre passam despercebidos. Este é o chamado consumo de hardware no modo de espera. Ou seja, a energia consumida pelos eletrodomésticos quando desligados ou não desempenhando sua função principal.

Este não é um fator trivial: em média, na Europa, o consumo de dispositivos em standby é de cerca de 305 kWh por ano por residência. Este valor torna-se ainda mais importante quando consideramos que representa 11% do consumo total de eletricidade da casa!

Além disso, o consumo em modo de espera é responsável pela emissão de 19 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. Como, então, reduzi-los?

Tenha cuidado porque máquinas de lavar, lava-louças e secadoras consomem mais energia devido a um simples erro que quase todo mundo comete

Reportar os dados de consumo no modo de espera é projeto selena, do qual faz parte o Ministério da Energia Politecnico di Milano.

Além de medir o consumo em standby de vários dispositivos, os pesquisadores sugeriram alguns truques para reduzi-lo. Uma dessas dicas é para máquinas de lavar, lava-louças e secadoras.

Ao usar esses dispositivos, alguns consumidores prestam atenção apenas à escolha do ciclo de lavagem: em particular, Muitos pensam que podem economizar em suas contas com este programa, mas isso é um grande erro.

Para reduzir o consumo no modo de espera, é necessário ficar atento ao que acontece após a lavagem. Em particular, certifique-se de desligar completamente sua máquina de lavar, lava-louças e secadora. Além disso, a porta deve estar completamente fechada.

Caso contrário, se a porta estiver aberta e a máquina estiver ligada, algumas máquinas ainda podem consumir energia no final de cada ciclo de lavagem (mais de 5W em média).

A diferença pode não parecer muito. Mas, se tentarmos multiplicá-lo pelo número de vezes que usamos esses aparelhos, vamos perceber que são números grandes.