Quase todos os carros Jaguar deixarão de ser produzidos em breve

Pare a produção, não a venda – Maioria da produção Jaguar Com motores Gasolina e diesel Será suspenso a partir de Junho de 2024Mas a primeira nova geração de carros totalmente elétricos da marca inglesa só deverá chegar em 2025. Durante este período de transição, as linhas de produção permanecerão paralisadas, mas o que acontecerá aos concessionários? Eles ficarão com showrooms vazios? Joe Eberhart, CEO do JLR Group North America, está tentando colocar algumas das preocupações de lado, que em entrevista ao… Caminho da estrada Ele afirmou que “a maioria dos nossos produtos A produção irá parar “Em junho, mas estarão à venda por um período muito mais longo.” A Jaguar Land Rover está, portanto, a planear a produção de forma a fornecer um fornecimento contínuo de veículos até à chegada dos novos modelos.

> Nas fotos, começando de cima: E-Pace, F-Pace e XF.

O I-PACE permanece Os modelos cuja produção terminará em junho são SUVs Uau pazo mais compacto E-ritmo E o sedã XF. Nas últimas semanas, estão sendo preparados os mais recentes carros esportivos F-Type solicitados pelos clientes. O último modelo da atual gama Jaguar a terminar o seu ciclo de vida, possivelmente no início do próximo ano, será um modelo elétrico eu sou pazFoi construído na Áustria nas fábricas da Magna Steyr. Na fábrica inglesa em Castle Bromwich, quando… Produção A produção dos veículos será descontinuada e terá início a transição para componentes de carroceria para os futuros modelos da empresa.

GT primeiro – O primeiro carro da nova geração elétrica será um GT superluxuosoUm fastback de quatro portas com sistema de tração nas quatro rodas, o primeiro a utilizar o exclusivo plataforma Carro elétrico Jaguar foi recolhido Jia. A empresa inglesa promete carregamento rápido, autonomia de até 700 quilômetros e aceleração de 0 a 100 quilômetros por hora em cerca de 4 segundos. O GT deverá ser exibido ainda este ano para iniciar as vendas A partir de 2025. Depois do GT, deverão chegar dois SUV/crossovers, ambos baseados no JEA, o primeiro previsto para o final de 2025 e o segundo em 2026.