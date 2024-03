Carros mais vendidos na Europa em janeiro de 2024. Classificação

O carro mais vendido na Europa em janeiro de 2024? lá Dacia Sandero Isso manteve o Volkswagen Golf e o Toyota Yaris Cross para trás. Foi o que a Jato Dynamics referiu no seu último relatório sobre o mercado automóvel europeu. No geral, de acordo com dados de 28 mercados europeus, 1.011.281 automóveis novos foram matriculados em janeiro de 2024, o equivalente a um aumento de 11% em relação a janeiro de 2023.

SUVs continuam a crescer

Em janeiro de 2024 foram registrados 543.000 carros com tração nas quatro rodas, equivalente a mais de metade (52,8%) de todos os registos europeus. O relatório fornece alguns exemplos. 97% do volume de vendas da Jaguar Land Rover em janeiro veio de SUVs. Da mesma forma, estes veículos representaram 92% do volume de vendas da Nissan, 86% do volume de vendas da Geely (incluindo Volvo e Polestar) e 79% das marcas chinesas (excluindo os grupos Geely e SAIC). No geral, o Grupo Volkswagen lidera o segmento SUV com uma participação de 23%, seguido pela Stellantis. Os 10 SUVs mais registrados no mês foram: Toyota Yaris Cross; Peugeot 2008; Volkswagen T-Roc; Kia Sportage; Ford Puma; Dacia Duster; Hyundai Tucson; Nissan Qashqai; Tesla Modelo Y; Volkswagen Tiguan.

Eletricidade aumentou 12%

embora Aumentar o volume de novos carros elétricos em 29% Em comparação com os dados do ano passado, A participação no mês parou em 12%. (120.536 inscrições). Em janeiro de 2023, a participação dos veículos elétricos atingiu 10%. A quota média de veículos eléctricos na Europa em 2023 é de cerca de 15%. Segundo analista da Jato Dynamics Felipe MuñozEmbora o interesse pelos veículos eléctricos continue forte entre os consumidores e as frotas, estes veículos já não desfrutam da mesma taxa de crescimento que registaram no último ano e meio. As razões incluem a falta de modelos acessíveis, juntamente com a incerteza regulamentar que continua a impactar a adoção em massa em toda a Europa. READ Mini Countryman atinge a maioridade

A Tesla lidera o ranking das marcas de carros elétricos a bateria, com 15% de participação, contra 10% em janeiro de 2023. É graças ao Modelo Y que em janeiro de 2024 foi o carro elétrico mais vendido no Velho Continente. Em segundo lugar encontramos Modelo 3 E no terceiro Volvo XC40. O Grupo Volkswagen registrou o maior volume de veículos elétricos. Em janeiro, conquistou 18% da quota de mercado destes automóveis (contra 25% em janeiro de 2023). A fabricante alemã é seguida de perto pela Tesla e pela Stellantis com uma quota de mercado de 15% e 12,6%, respetivamente.

Modelos mais vendidos em janeiro de 2024