Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 5 de março de 2024

As ações da Saipem estão flutuando após o salto alcançado nas três sessões anteriores. Algumas reflexões entre os banqueiros. O preço do Bitcoin sobe acima de US$ 67.000 (pouco menos de € 62.000)

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Registrar diferenças fracionárias. 11h45 Ftsimibe O avanço mínimo foi registrado em 0,1%, atingindo 32.945 pontos, após oscilar entre o mínimo de 32.833 pontos e o máximo de 32.950 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações subiu 0,11%. Diferenças fracionárias também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,23%) e Índice FTSE Itália Star (-0,25%). o Bitcoin Subiu novamente para mais de US$ 67.000 (pouco menos de € 62.000), depois de atingir quase US$ 69.000. Saverio Berlinzani – analista sênior da ActivTrades – relatou que o aumento da principal criptomoeda é apoiado pela forte demanda por ETFs Bitcoin listados nos EUA e pelas expectativas de contração da demanda. O especialista destacou que “a moeda digital mais negociada aumentou aproximadamente 200% nos últimos 12 meses e 60% desde o início de 2024”. o Spread de títulos Btp Caiu abaixo de 140 pontos, com o rendimento dos títulos BTP de 10 anos mantendo-se abaixo de 3,8%. para'euro Seu preço é de US$ 1.085. Algumas reflexões entre os títulos O setor bancário. Sessão positiva para Intesa São Paulo (+1,78% para 3,0535€). Também é bom Mediabanca (+0,87% para 12,69€). No balanço Saipem Após o salto que deu nas três sessões anteriores. A ação volta à positividade e ganha 0,76% para 1,9245 euros. Em MidCap destacado Estamos construindo (+7,22% para 2,124 euros). A empresa anunciou que sua subsidiária Lane adquiriu o projeto de construção do “Projeto Seminole Highway/Projeto SR 417” na Flórida. O valor do contrato é de 299 milhões de dólares (cerca de 276 milhões de euros). READ Esta Ferrari vale mais do que um carro novo



“Guru de comida típica. Solucionador de problemas. Praticante de cerveja dedicado. Leitor profissional. Baconaholic.”