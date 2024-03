Mais fácil de pagar parcelado. A reforma está chegando

A reforma tributária está prestes a dar mais um passo em frente. Ou talvez dois. Em breve, talvez já esta semana, o Conselho de Ministros poderá receber o decreto de reforma da arrecadação tributária e o decreto final de reorganização do jogo online. O primeiro também incluirá a simplificação do pagamento de prêmios Volumescom a possibilidade de pessoas com dificuldades económicas comprovadas receberem um diferimento de pagamento até 120 prestações mensais (praticamente mais de dez anos).

A aceleração dos procedimentos de implementação da delegação foi anunciada ontem pelo vice-ministro da Economia, Maurizio Liu. “O governo aprovou sete decretos legislativos” relativos à reforma fiscal, explicou durante o seu discurso no evento Consop “Tetos de Vidro e Paredes de Borracha” para mulheres líderes, “e estamos a preparar outros que irão ao Conselho de Ministros esta semana ou nas próximas.”

Objetivos

Em particular, aguarda-se a decisão sobre a cobrança. O stock de notas fiscais que o Estado ainda não cobrou atingiu um valor astronómico de 1.200 mil milhões de euros, mesmo que as contas que ainda são cobráveis ​​sejam na verdade estimadas pela agência fiscal em pouco mais de 100 mil milhões de euros. O objetivo da reforma do acervo é, por um lado, evitar que um repositório desta dimensão continue a formar-se e, por outro lado, acelerar os procedimentos de recuperação e torná-los mais eficazes. como? Em primeiro lugar, a cada cinco anos, o órgão devolverá ao Fisco as notas fiscais que não conseguiu recolher. Caso os departamentos responsáveis ​​pelo imposto não pago desejem que o órgão faça uma nova tentativa de cobrança, deverão fornecer atualizações sobre a situação do devedor que possam viabilizar a cobrança do imposto. Por outro lado, a agência fiscal irá agilizar todos os procedimentos de cobrança. As inscrições em cartório, ou seja, listas de contribuintes que possuem dívidas com o Fisco, não serão mais necessárias. Todos os documentos de avaliação tornar-se-ão imediatamente executáveis.

A Agência compromete-se ainda a notificar o aviso de pagamento o mais tardar no nono mês seguinte ao mês em que a carga foi atribuída. Espera-se também que a data efetiva dos trabalhos de cobrança seja prorrogada, para garantir procedimentos de recuperação mais rápidos. Para agilizar a cobrança, a reforma prevê ainda a racionalização, informatização e simplificação dos procedimentos de reserva das relações financeiras. O segundo decreto legislativo que poderá chegar ao Conselho de Ministros é o decreto sobre a reregulamentação dos jogos online. A cláusula incluirá também o início da licitação da franquia de loteria, que expira em novembro de 2025. As comissões de finanças da Câmara dos Deputados e do Senado pediram ao governo que coloque em preto e branco que as receitas da franquia sejam de pelo menos 1 bilhões de euros. Dinheiro a ser usado para reduzir impostos (fluirá para o fundo para implementar o mandato). No seu discurso de ontem, Liu também confirmou que o governo está “trabalhando para trazer de volta para Itália as empresas que se mudaram para o estrangeiro e talvez permitir-lhes que o façam”. “A chegada de empresas estrangeiras à Itália: Isto é feito através de medidas como a redução da carga tributária durante 5 anos com a imposição de impostos sobre os 50% tributáveis ​​e a adoção do Pilar 2 (tributação das empresas multinacionais, ed.),” Liu acrescentou.

