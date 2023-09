Efeitos da nova taxa de juros no parcelamento e penalidades cíveis

A partir de amanhã, 20 de setembroo novo entrará em vigor Ele aumenta Subordinar taxa de juros Para pagar parcelado Contribuições do INPS E pressione e ACESSÓRIOS DE ENAILa taxa usada para determinar Penalidades civisQue atinge os dois dígitos pela primeira vez.

Como resultado da nova decisão Banco Central Europeuos preços movem-se sucessivamente para 10,50 por cento e outros 10 por cento.

lá Banco Central EuropeuNa verdade, ele previu algo novo Um aumento de 25 pontos base Subordinar Taxa de juro das grandes operações de refinanciamento do sistema europeu Para combater os efeitos da inflação.

Contribuições INPS e prémios INAIL: implicações da nova taxa de juro sobre prémios e sanções civis

Com o objetivo de combater a inflação. Banco Central Europeu Através da última decisão de política monetária, optou por um novo aumento de 25 pontos base Subordinar taxa de juro sobre Operações de refinanciamento As principais entidades do sistema europeu, que, como anunciado em Comunicado de imprensa A partir de 14 de setembro, sobe, portanto, para 4,50 por cento.

Este aumento também afeta o valor da taxa de juros dos títulos Pagamento parcelado Subordinar Contribuições do INPS E os deuses Troféus e Acessórios INAIL. A taxa de juros usada para determinar o tamanho da taxa de juros relativa também aumentou Penalidades civis O que se aplica ao não pagamento ou atraso no pagamento.

lá Circular INPS n. 81 E a Circular INAIL n. 42 18 de setembro traz mudanças e novidades Valores de taxaque significa respectivamente em 10,50 por cento e outros 10 por cento.

O aumento decidido pelo Banco Central Europeu tem impacto nas respetivas taxas de juro, tal como a taxa de juro Prêmio Subordinar Contribuições do INPS E os deuses Pressione INAIL, governado pela matéria. 3º, parágrafo 4º do Decreto-Lei n. 318/1996que é uma taxa de juro igual à taxa mínima de participação nas operações principais de refinanciamento do Eurosistema em vigor no momento da aplicação e à qual é aplicada. Aumente 6 pontos.

Então, este é o cálculo para obter o novo valor do preço, 10,50 por cento.

Como também aconteceu com outros aumentos nos últimos meses, o INPS e o INAIL reiteraram isso para Planos de pagamento O que na verdade foi Publicado Notificada, a lei continua a ser aplicada taxa de juro Válido quando Momento da pergunta.

Em caso Adiando contribuições do INPSAlém disso, o Instituto informa que a taxa de juros atualizada será aplicada a partir de Entrada Intimamente relacionado com Setembro de 2023.

INPS – Circular nº. 81 datado de 18 de setembro de 2023 A alteração do valor das prestações diferidas e diferidas e dos montantes adicionais por omissão ou atraso no pagamento das contribuições para a Segurança Social e para a Segurança Social

Contribuições INPS e prêmios INAIL: consequências do aumento para determinação de penalidades civis

Como mencionado, a decisão de política monetária do BCE também tem impacto sobre… Escala de penalidades civis O que se aplica no caso Pagamentos perdidos ou atrasados para Prêmios ou Contribuições, de acordo com o disposto no art. 116, parágrafos 8 e 10 do Lei n.º 388/2000.

o novo taxa de juroem vigor desde 20 de setembro, atinge pela primeira vez os dois dígitos, atingindo 10 por cento. O valor é calculado a partir da taxa de juro das grandes operações de refinanciamento do Eurosistema, à qual um Um aumento de 5,5 pontos Porcentagens.

INPS enfatiza como fazer isso Penalidades Relacionado Contribuições para a segurança social A escala de 30 por cento permanece inalterada Limite de 60 por cento Do valor que não foi pago em dia.

Em caso Penalidades Relacionado Pressione INAILContudo, o Instituto destaca como não ir além dessas questões 40 por cento Do valor das parcelas que não foram pagas no prazo legal.

o PenalidadesAlém disso, em casos Procedimentos de falênciaEles podem reduzido É calculado à taxa de juro das operações principais de refinanciamento do sistema europeu desde que pagas todas as despesas (artigo 116.º, n.º 8, alínea A), da Lei n.º 116. 388/2000).

Em casos EvasãoPortanto, o valor da multa é igual à taxa de juros sobre refinanciamentos do principal Subiu 2 pontos. Neste caso, se a taxa de juro das grandes operações de refinanciamento descer abaixo deste Taxa de juros legalO desconto máximo será igual ao preço legal, enquanto o mínimo será igual aos juros legais mais dois pontos.

Assim, tendo em conta que Taxas de juro das operações de refinanciamento (4,5 por cento) permanece Mais baixo paraInteresse jurídico Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 (5%), Redução máxima É igual Taxa legalenquanto diminuiu mínimo será igual a 7 por centoOu seja, os juros jurídicos aumentaram em dois pontos.