Volkswagen Golf, alguns desenhos “antecipam” o redesenho

Nosso golfe. Um verdadeiro talento versátil. Até o momento, mais de 37 milhões de unidades foram entregues para mais de 70 países. Com toda humildade, podemos dizer que é o carro Volkswagen de maior sucesso e ao mesmo tempo um dos carros de maior sucesso do mundo. Um grande incentivo para que nossos designers e engenheiros continuem esta história de sucesso. E é exatamente isso que fazemos.

Volkswagen Golf redesenhado Ele será enviado em alguns dias. Depois de partilhar alguns teasers, e mais recentemente na CES 2024 em Las Vegas, e ainda uma série de fotos do facelift, que ainda é “convincente”, a montadora alemã mostrou algumas das Esboços do novo carro .

Os esboços do facelift mostram mais uma vez que as principais inovações de design estarão concentradas na frente com algumas modificações no para-choque e sobretudo a introdução Nova assinatura luminosa. Porém, na parte traseira, haverá pequenas alterações nos conjuntos de iluminação que contarão com novos gráficos. Assim como acontece com uma reformulação, também devem haver novas cores de carroceria e novo design de rodas de liga leve.

Porém, encontraremos mais inovações dentro da cabine de passageiros. Como já vimos graças a uma série de fotos espiãs, a Volkswagen revisou o painel apresentando um Novo sistema de entretenimento Que poderá contar com uma tela sensível ao toque maior. O sistema de infoentretenimento apresenta uma nova plataforma de software, como a encontrada, por exemplo, no novo Passat ou no carro elétrico ID.7. Além disso, a integração do ChatGPT para o assistente de voz ocorrerá no futuro.