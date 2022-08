Conheça os tipos e você não ficará despreparado na hora de comprar uma casa

Quantos tipos de telas sensíveis ao toque? Por que é importante conhecê-los? Hoje vamos descobrir neste artigo em que falaremos sobre essa tecnologia em particular e agora o protagonista em nossa vida cotidiana é o principal componente de coisas como smartphones ou tablets.

Muitas vezes pensamos que existe apenas um tipo de tela sensível ao toqueÉ o que costumamos usar na superfície de nossos smartphones ou tablets. Na verdade, no mercado Existem vários tipos de tela sensível ao toque que diferem com base na presença ou ausência de certas tecnologias dentro deles.

As telas sensíveis ao toque, que têm suas origens em meados da década de 1960, Eles são encontrados praticamente em todos os lugaresDos nossos smartphones aos quiosques de autoatendimento no aeroporto. Dado seus muitos usos, não deve ser surpresa que exista Diferentes tipos de telas sensíveis ao toque. Cada um tem suas vantagens e desvantagens e é adequado para realizar tarefas específicas.

De forma bem simples, os painéis de toque, também conhecidos como telas de toque ou telas de toque, são ferramentas que permitem que as pessoas o façam Usando computadores com um simples toqueespecialmente, do show. Em particular, através do uso de sensores internos, o toque do usuário é detectado e traduzido em um comando exato que se traduz em uma função visual. Tudo em um milissegundo!

Incomum não é? Todos nos lembramos do momento em que o primeiro modelo de iPhone foi apresentado Steve Jobs: Aqui era o exato momento em que ele estava A tela sensível ao toque se tornou uso e consumo de todos!

No próximo artigo vamos ver Pelo menos três tipos de tela sensível ao toque que são usados ​​em vários dispositivos conhecidos por nós.

1. Tela sensível ao toque resistente

A primeira tela de toque que queremos considerar é chamada toque de resistência. Painéis de toque resistivos são diferentes tipos de toque clássico e têm possibilidades Revele comandos pressionando levemente na tela. Essa sensibilidade à pressão geralmente é limitada a um único toque, com um tamanho de tela de até 20 polegadas, o que é bom para muitos casos de uso. Assim, quando usado corretamente, Touchpads resistivos ainda funcionarão Mesmo que o dispositivo entre em contato com água ou algum outro líquido.

Com o uso desses tipos de telas sensíveis ao toque, muitos descobrirão que Painéis de toque resistivos são menos duráveis de seus concorrentes. Além disso, como eles são sensíveis apenas a um toque, eles não serão capazes de responder ao toque em várias telas. Independente disso, eu Painéis de toque resistivos estão localizados muito perto de nósPor exemplo, eles são escolhidos pelos donos de supermercados para pagar com cartão de crédito.

2. Tela de toque infravermelho

O segundo tipo que queremos destacar é tai infravermelho. Por grandes especialistas nestas questões, é considerada uma tecnologia desenhada para empresas de um determinado nível. Portanto, não vamos falar sobre o toque resistivo com o qual todos estamos menos familiarizados: O toque infravermelho consiste em um sistema muito complexo, que vê receptores infravermelhos colocados em lados opostos da tela e vários transmissores como heróis. O sistema gera por sua vez grade E com base na pressão do toque, as linhas são criadas na superfície.

embora eu Painéis de toque infravermelho são duráveis E suporte para funções multitoque, tem uma potencial desvantagem, ou seja, não foi projetado para uso do público em geral. E isso, se você olhar do ponto de vista do consumidor, é uma pena porque, diferentemente dos toques capacitivos (dos quais falaremos em breve) e dos toques resistivos, os infravermelhos Eles são, de certa forma, mais úteis do que usá-los.

3. Toque capacitivo

Agora vamos passar para a versão mais recente da tela sensível ao toque que consideramos. Vamos falar sobre o chamado painéis de toque capacitivo, que se baseia em uma série de sensores capazes de medir alguns valores do ambiente externo (temperatura, umidade, pressão, etc.). Em suma, ao contrário de outros toques, toques capacitivos Permite-nos realizar operações muito especiais.

Graças ao sensor de toque elétrico, eu painéis de toque capacitivo Eles são conhecidos por sua alta precisão e tempos de resposta rápidos. Além de, Possui funções multitoque Eles podem ser usados ​​dentro de dispositivos pequenos e compactos, mas são definitivamente caros. Devido à sua tecnologia de alto nível, entendemos que poucas pessoas estão usando esses toques atualmente.

As telas de toque capacitivas são mais responsivas do que as telas de toque resistivas (que reage a quase qualquer toque sendo “simples”), mas ao mesmo tempo é menos resistente. No entanto, a capacidade projetiva dos toques capacitivos melhora a precisão do dispositivo durante sua composição grade triangular sobre o ponto de contato.

Bem, chegamos à conclusão de nossa breve discussão. Seja você um especialista em tela sensível ao toque ou não, é inegável o quanto isso agora é considerado parte integrante de nossas vidas. De smartphones a tablets, passando pelo posto de gasolina: é comum encontrar uma tela sensível ao toque para usar onde quer que você vá.

