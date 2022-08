Liga dos Campeões: No Prime Video Dynamo Kyiv – Benfica. A nova experiência “X-Ray” começou

A primeira mão será disputada amanhã no Stadion Miejski em لودód, Polónia Liga dos Campeões entre Dínamo Kyiv (Ucrânia) E a Benfica (Portugal)programado em Vídeo principal Quarta-feira, 17 de agosto (ao vivo e exclusivo do Prime Video a partir das 20h30, com início às 21h).

A partida será apresentada no Prime Marco Cattaneo, Luca Toni E a Massimo Odo. O comentário é confiado a Sandro Piccinini E a Massimo Ambrosini Enquanto Alicia Tarquínio Ele vai contar a partida do lado de fora. como de volta Mostrar destaques Ao vivo do estúdio Prime Video com gols e destaques de todas as partidas desta rodada preliminar.

E para uma experiência de visualização mais imersiva, Em todos os dispositivos da web, telefones celulares e TVs inteligentes com Fire Tv Stick, ele estará ativo Raio Xum recurso que permitirá aos fãs de esportes acessar estatísticas (fornecidas pela Opta), momentos-chave da partida e escalações de equipes em campo em tempo real com um único clique.

Os clientes Prime na Itália poderão assistir ao jogo por meio do aplicativo Prime Video disponível em muitas TVs inteligentes, incluindo modelos Samsung e LG, bem como em dispositivos móveis, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire tablet e Apple TV. PlayStation, SkyQ e Sky Digital e online. Mais informações sobre a gama de dispositivos compatíveis com o aplicativo Prime Video estão disponíveis em: primevideo.com. Quem ainda não é cliente Prime poderá experimentar o serviço gratuitamente por 30 dias amazon.it/prime.