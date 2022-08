Gasolina, o preço caiu 24 centavos e uma nova queda potencial nas próximas semanas: este é o valor

o preços do combustível continua a declinar. A tendência de queda, iniciada no final de junho, continua, principalmente para a gasolina, já que o custo da bomba voltou abaixo do nível. Valores pré-guerra na Ucrânia. Desde a última pesquisa de Ministério do Desenvolvimento EconômicoCriado em meados de agosto E publicado hoje, parece que o preço médio da gasolina sem chumbo atingiu 1770 euros por litro.

Em 8 de agosto, o custo era de 1.830 euros por litro: a diferença também 6 centavos (-3,3%) ao longo de uma semana. o diesel Em vez disso, foi indicado a um preço de 1.756 euros por litro, com uma diferença semelhante de 3,02%, equivalente a 5,47 centavos a menos por 1.811 euros em 8 de agosto. De acordo com as últimas previsões, então, Esses preços podem continuar caindo nas próximas semanaso que beneficia os bolsos dos italianos.

Para economia total de mais de € 12

comemoro Massimiliano DonnaPresidente da União Nacional dos Consumidores, que destaca que, uma vez que os países produtores de petróleo (os chamados membrosOPEP +) decidiu aumentar a produção, Os preços caíram drasticamente. Desde o final de junho, o custo da gasolina caiu Mais de 24 centavos o litrocom um decréscimo de 11,7%, igual a Mais de 12€ para um tanque de 50L. Por outro lado, o gasóleo caiu mais de 22 cêntimos por litro, com um decréscimo de 10,9%, equivalente a mais de 11 euros para reabastecer.

No entanto, os preços permanecem ainda alto: Em relação a 1º de janeiro deste ano, apesar da redução do imposto e do imposto sobre valor agregado em 30 centavos por litro (que será válida até 20 de setembro), o custo da gasolina é 6,5% maior, ou seja, 5 euros e mais 55 cêntimos Para um tanque cheio de 50 litros e mais 133 euros por ano. O gasóleo desceu 14,3% 11 euros e 30 cêntimos para reabastecer, o equivalente a 271 euros a mais por ano.

No Primeiro semestre de 2022Assim, o custo que a Itália teve que incorrer para obter petróleo bruto do exterior aumentou 79,3% em relação ao mesmo período de 2021.

Petróleo baixo no mercado

Para reduzir os custos, além das decisões da OPEP, está o preço mais baixo do petróleo MercadoIsto é para a possibilidade de fazer um retorno no mercado petróleo iraniano E aos dados econômicos da China, principal comprador de petróleo bruto (valores renovados Medos de uma recessão global). o Wti Gotas Abaixo de US $ 90 o barril (em torno de 86), o menor desde 25 de janeiro, enquanto no final de julho apenas ultrapassou US $ 100. o Brent ele é Pouco mais de US $ 90 por barrilcerca de 20 euros a menos que no início do mês e 33 a menos que no início de março.

De acordo com o estudo Goldman Sachs Deveria haver forte tendência de alta Nas últimas duas semanas, devido à força doSeparação entre os preços financeiros de varejo e os preços financeiros do Brent“,”Muito mais amplo do que o esperado“. mas Isso não aconteceu E o cenário mais provável é A mais embaixoO WTI, por exemplo, está em torno de US$ 80 o barril, ou no máximo um pouco até US$ 90.

Preço da gasolina, quão baixo pode cair

Isso significa que os preços da gasolina na bomba Eles devem cair alguns centavos a maisuma média pode ser aproximada 1,70€ por litro Pode cair um pouco abaixo desse limite. No entanto, muito vai depender A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. exacerbar crise de energiaAo aumentar os custos de desviar o petróleo do solo para bombeá-lo em todo o mundo, poderia reverter a tendência de queda.