+ 1% de crescimento na Itália – Corriere.it

Na zona euro e na União Europeia, o PIB e a taxa de emprego registaram um novo crescimento: no segundo trimestre de 2022, de facto, os dados são 0,6% e 0,3%, respectivamente, em relação aos três primeiros meses do ano. O anúncio foi feito pelo Eurostat, o escritório de estatística da União Europeia. Nesse cenário, o PIB italiano cresceu 1% em comparação com 0,1% no trimestre anterior.

Olhando para o resto dos países europeus, o PIB da Alemanha manteve-se inalterado, enquanto o PIB da França aumentou 0,5% e o da Espanha 1,1%. Entre os primeiros países da União Europeia, o PIB da Holanda ocupa o maior crescimento (+2,6%, após +0,5% no primeiro trimestre), Seguido pela Romênia (+2,1% após +5,1% no primeiro trimestre) e Suécia (+1,4% após -0,7% no primeiro trimestre). Por outro lado, entre os países que registaram a maior queda estão a Polónia (-2,3% após +2,5% no primeiro trimestre), Letónia (-1,4% face a +3,4% no primeiro trimestre) e Portugal (-0,2%) , após +2,5% %). A nível europeu, o PIB no primeiro trimestre de 2022 cresceu 0,5% na zona euro e 0,6% na União Europeia, enquanto o emprego aumentou 0,6% na zona euro e 0,5% na União Europeia. Por outro lado, no segundo trimestre de 2022, o PIB saltou 3,9% nos países do euro e 4% na união, enquanto o emprego aumentou 2,4% na zona euro e 2%3% na União Europeia .

Resposta do mercado

As cotações das bolsas europeias, após a divulgação dos dados do Eurostat, recuperaram algumas casas decimais e voltaram a piorar. A Piazza Afari abriu a sessão com uma nota positiva, enquanto agora está um pouco abaixo do sinal negativo em -0,13%. De qualquer forma, outros principais mercados que estenderam o recuo foram confirmados, Frankfurt (-0,55%), Paris e Madrid (-0,28% ambos) com Londres (-0,2%). Futuros dos EUA mostram leve vermelho, com pressupostos da nova pressão da taxa do Fed em setembro e aguardando o primeiro sinal no próximo seminário de Jackson Hole entre 25 e 26 de agosto. O petróleo bruto está fraco (Wti -0,08% a US$ 86,45 por barril), ainda abaixo do limite de US$ 90, enquanto o fluxo de gás natural não está parando, subindo 3,3% a € 233,36 por MWh em Amsterdã e 5,35% para 465,99 pence por Mbtu em Londres, onde £5 foi cruzado na terça-feira, 16 de agosto. O euro permaneceu estável em US$ 1,017 e a libra subiu para US$ 1,21.