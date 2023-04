Deduções para despesas médicas e de saúde e como solicitá-las em 2023

Despesas médicas e de saúde podem ser deduzidas em 19% de sua declaração de imposto de renda. Aqui está o procedimento a seguir, quais despesas estão incluídas e quanto é a dedução de imposto.

o Despesas médicas e de saúde ocorridos durante o ano podem ser deduzidos nos impostos, em valor igual a 19% das despesas. Também é possível fazer isso em 2023, quando a declaração de imposto for concluída. Os procedimentos a seguir podem variar em função do tipo de despesas efectuadas e de quem as pagou.

Quanto é a dedução de despesas médicas?

O desconto é ativado acima de um determinado limite, fixado em 129,11 euros. Este é um tipo de taxa fixa que deve ser paga integralmente, com as seguintes taxas aplicáveis 19% de desconto. Já para pessoas com deficiência, algumas despesas (sempre em 19%) são deduzidas de imediato, sem que seja necessário atingir o patamar de 129,11 euros. É, por exemplo, o dinheiro gasto na compra de próteses para andar ou para transporte em ambulância.

Quais despesas médicas estão incluídas na dedução fiscal?

A lista de despesas médicas que podem ser incluídas na dedução é bastante extensa. lá lista completa pode ser encontrado em padrões oficiais Na compilação do Formulário 730, entre outras coisas, o seguinte: serviços prestados por um clínico geral (incluindo serviços prestados para visitas e tratamentos homeopáticos), compra ou aluguel de próteses saudáveis, análises, exames radiológicos, pesquisas e aplicações, bem como serviços cirúrgicos e especializados. Em alguns casos, é aplicado um desconto Mesmo para despesas pagas em dinheiroPor exemplo: aquisição de medicamentos ou dispositivos médicos, serviços de saúde prestados por estabelecimentos públicos ou privados credenciados pelo Serviço Nacional de Saúde.

Como solicitar uma dedução em sua declaração de imposto

Conforme mencionado, as despesas médicas que você deseja deduzir devem ser incluídas no Formulário 730, ou seja, sua declaração de imposto de renda. As despesas que podem ser incluídas na dedução são automaticamente incluídas no Uma declaração de imposto pré-preenchidaque estará disponível no site da Receita Federal a partir de 30 de abril de 2023.

As despesas devem ser indicadas na declaração relativa ao ano em que foram efetuadas, devendo tê-las Documentos que o comprovemRecibos recentes, recibos de impostos e faturas. Não é necessário comprovante de pagamento. Para possíveis verificações fiscais, esses documentos devem ser mantidos pelos próximos cinco anos. As mesmas regras se aplicam às despesas médicas realizadas no exterior: se os documentos estiverem em língua estrangeira, deve ser feita a tradução, nos casos de inglês, francês, alemão e espanhol, pode ser feita diretamente pelo contribuinte.

Só podem ser deduzidas as despesas que se enquadrem no limite do imposto total anual, não podendo ser acumuladas deduções adicionais para os anos subsequentes. As despesas para as quais estão preparados também podem ser incluídas em deduções fiscais Familiares dependentes, ou seja, aqueles cujo rendimento bruto seja inferior a 2840,51 euros, ou inferior a 4 mil euros para os menores de 24 anos. Isso deve ser feito mesmo que os membros da família envolvidos não sejam financeiramente dependentes.

O desconto pode ser dividido em: Quatro parcelas anuais Mesma coisa, em alguns casos. Isso só pode ser feito se o valor total for superior a € 15.493,71. Também neste caso o primeiro 129,11 deve ser excluído do cálculo, pois faz parte do desconto que deve ser pago integralmente. O pedido de dedução deve ser efetuado em prestações ou em solução única aquando da entrega da declaração de IRS, sendo irrevogável.