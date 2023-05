Chega Peugeot, o tão esperado restyling: o novo modelo é um sonho

A marca francesa nos últimos anos nos ensinou modelos muito interessantes de diferentes pontos de vista. Alguns de seus carros estiveram entre seus best-sellers na última década, e talvez agora seja a hora de uma tão esperada reformulação. Aqui está o novo Peugeot, revisado e estilizado para esta apresentação.

Mesmo no nosso país, embora o mercado nacional tenha sido literalmente conquistado pelos modelos FIAT, os carros do estrangeiro e de outras marcas do Velho Continente sempre tiveram sorte. Isto porque, em todo o caso, a qualidade dos carros de outros países do nosso continente não tem nada a invejar aos modelos caseiros.

Por esse motivo, todos os anos, mais e mais motoristas optam por recorrer a uma marca estrangeira para comprar um carro novo. Com o tempo, os modelos franceses foram ganhando espaço no nosso mercado nacional e a Peugeot foi um dos motores desta “invasão”.

Hoje, depois dos muitos modelos presentes no nosso país da marca francesa, podemos ver a apresentação deste novo carro que nada mais é do que um restyling de um modelo antigo. Você consegue reconhecê-lo?

Aqui está o novo Peugeot, um restyling assustador …

O novo Peugeot e 2008 chegará ao nosso mercado nacional durante o próximo ano. Aliás, 2024 é o ano escolhido para a chegada deste carro com um design quase futurista. A necessidade de um restyling deste tipo é necessária para chegar no próximo ano com veículos que expressam muito claramente esta atmosfera de inovação.

Portanto, o novo e 2008 chegará com uma aparência que o faz parecer um rover lunar. Formas modernas e suaves realçam perfeitamente as generosas proporções do carro, que estará disponível em três versões diferentes no lançamento. Em vez disso, as cores disponíveis serão seis com uma boa variedade de cores.

Claro, o interior também foi significativamente repensado de forma a oferecer uma aparência moderna e elegante. De fato, o painel será equipado com um display para navegação e infoentretenimento. Na verdade, o sistema do carro é compatível com Android Auto e Apple Car Play, permitindo que você conecte seu smartphone sem problemas de compatibilidade.

Teremos de esperar mais alguns meses por esta pequena joia que realmente promete conduzir a marca francesa a um futuro de nobreza sustentável.