Guerra à Inflação Bancários Centrais em Sintra

Roma. É um evento anual, mas o momento não poderia ser melhor: o Fórum de Sintra, em Portugal, vai reunir até quarta-feira banqueiros centrais e economistas, com a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, para abrir e liderar os negócios que pretendem. Destaque para governos, mercados e investidores.

Isto apesar do facto de o português ser considerado uma nomeação não oficial na agenda económica. Mas após o terremoto desencadeado há duas semanas com o anúncio de uma alta de juros em julho, que fracassou alguns dias após o novo anúncio de que o Banco Central Europeu estava trabalhando em uma ferramenta antifragmentação, o interesse é muito alto no próximo ano de Frankfurt. movimentos.

21 de julho é a data circulada em vermelho no calendário da zona do euro: os preços vão subir pela primeira vez em mais de dez anos, em 25 pontos base, quando a nova arma terá que ser ajustada. Até agora, não se sabe detalhes, mas apenas o objetivo: evitar que o aperto monetário destrua o equilíbrio da zona do euro, ampliando os diferenciais de preços, colocando em risco economias mais fracas e atacando mais facilmente mercados, como a economia italiana.

Por isso, espera-se que dos três dias de comparações em Portugal surjam indicadores ou sinais tranquilizadores face ao dia mais longo para a economia europeia.

O presidente Lagarde abre e encerra os procedimentos na quarta-feira após um impasse com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Os tópicos da agenda incluem a economia pós-pandemia, moedas digitais e volatilidade dos preços da energia. Aqueles que continuaram a aumentar a inflação levaram a agência de classificação de risco Standard & Poor’s a reduzir sua estimativa de crescimento econômico da zona do euro para 2,6% este ano e 1,9% no ano seguinte (em comparação com 2,7% e 2,2%, respectivamente, em sua previsão provisória para maio). . ).

Há uma “força de vento contrário”, de acordo com o índice S&P, e as pressões inflacionárias são o principal fator por trás desse ajuste para baixo. O produto interno bruto está em risco porque “os consumidores estão começando a sentir a pressão de seu poder de compra”, e a situação pode piorar com a interrupção do fornecimento de gás, o que pode forçar algumas empresas a parar.

Mas o Tesouro tranquiliza: a economia italiana recuperou seu ímpeto após um início lento em janeiro, e embora o segundo semestre do ano seja mais desafiador, também devido aos juros mais altos e ao spread, o crescimento trimestral do PIB deve permanecer “um pouco” positivo. .

(Por Chiara De Felice/Ansa).