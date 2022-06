Borsa Italiana, comentando a sessão de hoje (27 de junho de 2022)

O Milan está em território negativo após um início positivo. Outras bolsas europeias tiveram um desempenho melhor, com um aumento fracionário. Foco em Bancos e Saipem no dia de início de aumento de capital

O Milan está no negativo após uma manhã positiva. Outras bolsas europeias tiveram melhor desempenho, fechando a primeira sessão semanal em alta. Os olhos dos operadores permaneceram focados nos bancos e na Saipem no dia do início do aumento de capital.

o FTSEMib E perdeu 0,69% para 21,967 pontos, depois de oscilar entre o nível mais baixo em 21839 pontos e o nível mais alto em 22,349 pontos. o FTSE Italia todos participaram registrou queda de 0,61%. desempenho positivo de . chapéu médio FTSE Italia (+ 0,09%) enquanto A estrela do FTSE Italia Perdeu 0,24%. Na sessão de 27 de junho de 2022, o valor negociado caiu para 1,67 bilhão de euros, ante 2,03 bilhões na sexta-feira.

o BTP-Bund spread 210 pontos são enfatizados.

São 17h30 Bitcoin Ficou abaixo de US$ 21.000 (pouco menos de US$ 20.000).

euro acima de US$ 1,06.

Aumento do capital Saipem (+43,94% para as ações e -26,41% para o patrimônio). A Sociedade oferecerá 1.974.327.430 novas ações ordinárias na proporção de 95 novas ações para cada ação ordinária ou de poupança detida, ao preço de subscrição de € 1,013 por ação. A transação expirará em 11 de julho de 2022, enquanto os direitos ao aumento de capital serão listados até 5 de julho.

Enquanto isso, o grupo assinou um Memorando de Acordo (MoA) com a BW Energy para a venda da unidade flutuante de produção, armazenamento e descarga (FPSO) da Cidade de Vitória, atualmente de propriedade da Saipem e gerenciada operacionalmente em nome da Petrobras na praça Golfinho litoral do Brasil. Pelo acordo, a BW Energy pagará à Saipem US$ 73 milhões, dos quais US$ 25 milhões serão no fechamento do negócio Golfinho, 13 milhões no momento da aquisição e desembaraço aduaneiro do FPSO, previsto para 2023, e 35 milhões em 18 meses. parcelas após a aquisição.

Entre os banqueiros, seus olhos Banco de papel (-1,51%). A Moody’s melhorou todos os ratings da instituição: o rating de crédito básico independente (BCA) e o rating de crédito de depósito de longo prazo foram aumentados em um degrau, respectivamente, para “Ba1” e “Baa2”. O rating de longo prazo da dívida não garantida e o rating do emissor foram elevados para ‘Ba1’ com uma elevação de dois níveis. A perspectiva foi alterada para “estável” de “positiva”.

aumentando Intesa São Paulo (+ 0,6%). No seguimento do mandato do Banco Central Europeu, o banco iniciou o procedimento de recompra para anular uma despesa total de um máximo de 3,4 mil milhões de euros e para um número de títulos não superior a 2.615.384.615 ações ordinárias. O Conselho de Administração decidiu realizar o processo de aprovisionamento com um programa inicial de despesas de 1,7 mil milhões de euros, diferindo para data posterior, no âmbito da aprovação dos resultados em 31 de dezembro de 2022, decisões de mérito para implementação do valor remanescente. O programa de aquisições, no todo ou em parte, será lançado a partir de 4 de julho de 2022 e deverá ser concluído até o final de outubro de 2022.

em 1,16%, Unicredit.

muito bom dia para azedo (+ 12,47%). Correio Italiano (-0,49%) Concordo em oferecer a oferta pública voluntária por dinheiro em todas as ações e notas da Sourcesense. Após a conclusão da transação, que visa a baixa de ações e garantias, espera-se que a Poste Italiane detenha uma participação de controle de 70% na Sourcesense. A expectativa é que o negócio seja fechado até o final de 2022.