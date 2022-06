Piazza Afari fica mais baixa com Generali e Mediobanca sob pressão

As bolsas europeias impulsionaram o rali (+1,59% Dax, +0,29% Cac40, +0,71% Ftse100, Ibex +0,17%), não a Piazza Affari caindo (-0, 31% para 22.050 Ftse Mib points) com bancos e seguradoras sob a pressão. Os futuros de Wall Street foram bem (+0,38% para o Dow e +0,53% para o S&P500). O impulso veio do mercado de ações chinês em máximas de três meses. De fato, de suas baixas em abril, quando a nova onda da pandemia causou medo do pior, o CSI 300 se recuperou +20%.

Além disso, os lucros das empresas industriais chinesas em maio registraram uma contração adicional, mas a taxa de declínio desacelerou em relação ao mês anterior devido à reabertura das atividades após a paralisação do Covid. De acordo com o National Bureau of Statistics, os lucros industriais caíram 6,5% no mês passado em relação ao ano anterior, abaixo dos -8,5% registrados em abril. Do início do ano até maio houve alta de 1% contra +3,5% no período de janeiro a abril.

O euro está se aproximando do dólar

Aguardando pedidos iniciais de bens duráveis ​​dos EUA em maio às 14h30 (anterior: +0,5%mês) e vendas pendentes de casas em maio às 16h (anteriormente: -3,9% a 99,3 pips), o euro recupera força em relação ao dólar em 1,0582 (+ 0,29 %). Com isso dito, o dólar ainda está próximo da máxima de 20 anos atingida no início deste mês, com ganhos de mais de 2% até o momento durante o mês de junho.

“A perspectiva para a moeda americana ainda está inclinada para o lado positivo, pois o compromisso do Fed de conter a inflação, por meio do aperto monetário, parece ser mais forte do que o de outros bancos centrais, em uma dinâmica que favorece mais ganhos do dólar”, disse. Ricardo Evangelista, Analista Sênior da ActivTrades. Também apoiando a moeda americana está a crescente possibilidade de uma recessão econômica causada pela retirada do estímulo; É um cenário que aumenta a demanda pelo dólar.

Um pouco de petróleo se moveu enquanto esperava o G7 concordar com um limite



Quanto ao preço do petróleo bruto West Texas Intermediate, subiu apenas 0,06%, para US$ 107,56 por barril, e o petróleo Brent, para US$ 109,27 por barril (+0,16%), com os líderes do G7 se aproximando de um acordo para estender e impor sanções contra a Rússia. Um teto para o preço do petróleo russo, embora os detalhes ainda estejam sendo elaborados. Detalhes sobre o teto do preço do petróleo, que criaria um cartel de compradores formado por países ocidentais e seus aliados, e sobre as importações de ouro, ambos provenientes dos Estados Unidos, estão sendo finalizados antes da cúpula terminar amanhã.

Destaques do seminário do Banco Central Europeu em Portugal

No setor obrigacionista, confirmou-se que o rendimento do BTP a 10 anos foi superior em 3,63% (diferença BTP/Bund em 199,63 pontos base). Um operador disse à Reuters que o mercado ainda está muito fraco e volátil. O destaque é o seminário do Banco Central Europeu em Portugal, que termina na quarta-feira. Esta noite, depois de uma saudação da Presidente Christine Lagarde, começa a sessão “Ameaças à Estabilidade Financeira” moderada pela falcão Isabel Schnabel. O mercado está esperando para ver se há preocupações do fórum de que a abordagem “o que for preciso” de Frankfurt em relação à inflação possa levar a economia à recessão, um risco admitido na semana passada pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Mediobanca e Generali sob pressão com a morte de Leonardo del Vecchio

No mercado de Milão, no dia em que começou o aumento de capital de 2 bilhões de euros, a Saipem não abriu e, após as sessões de paixão, registrou +19,97% em teoria para 1,2495 euros. Cnh Industrial (+2,63% para € 11,72), Iveco (+2% para € 5.303) e Prysmian (+1,54% para € 27,53). Por outro lado, Generali (-2,78% para 15,57 euros) e Mediobanca (-2,80% para 8,38 euros) sofrem após a morte do proprietário da Luxottica, Leonardo del Vecchio. Sua holding Delfin é a maior acionista da Mediobanca com cerca de 20% do capital e controla uma participação de 10% na Generali. Em Paris, por outro lado, a EssilorLuxottica perdeu 0,83%. (Todos os direitos reservados)