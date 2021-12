O sinal positivo voltou para o tráfego de passageiros (+ 0,66%) e voos (+ 10%)

Lembraremos novembro como um ponto de inflexão: depois de oito meses, de fato, o Aeroporto Internacional Falcon-Borsellino finalmente registrou uma reversão da tendência negativa do tráfego aéreo e de passageiros em relação a 2019. E a marca positiva estava faltando desde março de 2020. No mês passado , de acordo com um relatório do escritório de estatísticas da Gesap – Inc. Gestão do Aeroporto de Palermo – o número de voos aumentou 10 por cento, 3.598 em comparação com 3.268 de novembro de 2019. A recuperação do tráfego líquido de passageiros que aumentou de -5,4 por cento em outubro para + 0,66%, com 458.391 passageiros ante 455.407 em novembro de 2019. Foi Número médio de passageiros por voo 127 (taxa de ocupação).

Segundo dados da Eurocontrol, autoridade europeia de controle de tráfego aéreo, o Aeroporto de Palermo está entre os aeroportos italianos que nos últimos meses registraram um aumento constante de voos em relação a 2019. O bom desempenho de novembro também motivou uma recuperação gradual a cada ano no período. Janeiro / novembro. O número total de voos atingiu 33.580 ante 47.467 no mesmo período de 2019 (-29,26%, em outubro -32,1%), enquanto o número de passageiros foi 4.096.439 ante 6.508.955 em 2019 (-37,06%, em outubro -39,9% ) Transporta tráfego internacional: 17,5% em novembro e 21% no ano.

“Estamos caminhando aos poucos em direção a uma mudança de rumo, e isso só nos satisfaz – diz Giovanni Scalia, CEO da Gesap – mas continua um sinal tímido, pois fecharemos o ano com uma marca negativa de mais de 30 por cento, portanto nós estamos lá e ainda há muito o que fazer. Este é um período de grandes incertezas para o setor aeroportuário ”.

Previsão de tráfego para dezembro

As previsões de tráfego também confirmam uma tendência positiva também em dezembro, quando se espera que atinja cerca de meio milhão de passageiros em trânsito. O inverno, graças a uma densa rede de comunicações, oferece uma rede na qual operam 14 companhias aéreas para 52 destinos, 30 dos quais internacionais. A previsão para o final do ano é de cerca de 4,5 milhões de passageiros. Entre as novidades, a Ryanair colocou em marcha novas rotas: Riga, Lisboa – a primeira ligação entre a Sicília e Portugal – Edimburgo, Barcelona, ​​Lviv (Lviv) e Génova.