Bolsa de Valores Italiana, comentário sobre a sessão de hoje (2 de dezembro de 2021)

Sessão de negociação de ações voláteis no setor bancário, principalmente em Monte dei Paschi di Siena. Destaca a forte queda no STM. Na área positiva Stellantis

Descontos superiores a um ponto percentual para Principais índices da Bolsa de Valores Italiana e dos principais mercados financeiros europeus, após o excelente desempenho registado na sessão anterior. De acordo com Thomas Hempel – Chefe de Pesquisa de Macro e Mercado da Generali Investments – A variante Omicron da Covid-19 está desestabilizando os mercados e a incerteza permanecerá alta até que o efeito se torne mais pronunciado da variável hospitalização e mortalidade. Por esse motivo, o especialista em curto prazo prefere uma abordagem muito cautelosa do risco. “No entanto, a menos que o efeito da variante sobre a saúde anule a eficácia das vacinas, a recente correção do mercado pode fornecer uma oportunidade de sobreponderar cautelosamente os ativos de risco em carteiras”, sugeriu Thomas Hempel.

às 13h05 FTSEMib Caiu 1,14%, para 26.072 pontos, após atingir o nível mais baixo, 25.986 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Estava perdendo 1,16%. Também em vermelho Chapéu médio FTSE Italia (-1,5%) e A estrela da FTSE Italia (-1,78%).

o Bitcoin É inferior a 56.500 dólares (menos de 50.000 euros).

Ele Ela difusão Btp bond Ele oscila entre 130 e 135 pips.

EU ‘euro Confirmado acima de $ 1,13.

Sessão volátil para ações do setor bancário.

na rede Monte dei Paschi di Siena (-1,17% para 0,931 euros) após a alta na sessão anterior. A Fitch Ratings removeu a “observação de classificação negativa” aplicada às principais classificações do Instituto de Siena.

Também em vermelho Intesa San Paulo (-1,04% a 2.146 euros) e UniCredit (-0,85% a 11.024 euros).

Stilants Ele ganha 0,8% a 16.128 euros. O Ministério dos Transportes anunciou que pouco mais de 104 mil carros foram registrados na Itália em novembro de 2021, um decréscimo de 24,6% em comparação com cerca de 139 mil carros no mesmo período do ano passado. Stellantis também registrou uma queda acentuada nas vendas. Segundo as principais agências de notícias, os registros do grupo em novembro de 2021 somavam mais de 36 mil unidades (-33,3%). Como resultado, a participação de mercado da Stellantis atingiu 34,8%.

Masculino ST (-4,91% € 42,74), sobre abusos relatados pela Bloomberg em conexão com a redução da demanda por iPhones. O grupo ítalo-francês é um dos maiores fornecedores da Apple.

Geox Torna-se negativo e perde 1,11% para 1,072 euros. A empresa adotou o plano estratégico para o triénio 2022/2024. A gestão visa chegar ao final do plano com receitas de 800 milhões de euros, margem EBIT na faixa de 5-6% e dívida líquida na faixa de 20-30 milhões de euros, com geração de caixa na ordem de 70 milhões de euros e investimentos totais entre 70 e 80 milhões.

Definitivamente, uma tendência negativa para ações ordinárias Juventus (-4,04% a 0,413 euros) e por direitos Relacionado com o aumento de capital (-14,2% para € 0,0588).

Destaca o excelente desempenho da classe STAR secador (+ 4,47% 8,88 €), após a opinião positiva de Berenberg (compra, preço-alvo € 11) e a próxima entrada no MidCap.