Essas “batalhas” para vacinar os idosos

multa mensal 100 euros para pagar mais de 60 Sem vax para imunização contra COVID-19. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, escolheu o caminho mais difícil, um compromisso com a vacinação disfarçada, para convencer os mais vulneráveis ​​a proteger e relançar a campanha de vacinação fracassada Atena. Na Grécia, apenas 61% da população está totalmente vacinada, enquanto pouco mais de 65% receberam pelo menos uma dose do antiviral. Isso está bem abaixo da média da UE (cerca de 75%), que não consegue se proteger da variante infecciosa delta (e possivelmente também do novo Omicron) durante a estação fria.

As multas começarão a ser pagas a partir de 16 de janeiro e serão válidas para quem não tiver agendado a consulta até essa data. Para lidar com os aspectos burocráticos, haveria uma agência de arrecadação capaz de identificar os evasores da vacina. Mitsotakis admitiu que o procedimento não seria popular, mesmo entre os mais vulneráveis, mas parece não haver alternativa. Mais de meio milhão Mais de 60 gregos não foram vacinados e, nessa faixa etária, Covid ataca com força, frequentemente levando à morte. A imunização dos mais vulneráveis ​​é um aspecto fundamental das campanhas europeias de vacinação, mas nem todas alcançaram os objetivos definidos. É assim que as coisas acontecem em alguns países.

Quem são os linha-dura que não são corruptos?

Nas últimas semanas, a Europa se tornou o novo epicentro global do vírus Covid-19, e o aumento de casos destacou um aspecto especial dessa situação. Os países pertencentes ao antigo bloco comunista da Europa de Leste apresentam um alto índice de relutância em vacinar e grande parte da população desses países decidiu não se beneficiar de um escudo contra a Covid-19. Um estudo de pesquisadores do Instituto Max Planck de Direito Social e Política Social de Munique e publicado em outubro, durante o verão, pode ajudar a entender melhor as motivações de quem não quer se vacinar ou ainda não se decidiu.

Entre os fatores mais importantes que caracterizam esta categoria de pessoas estão condições socioeconômicas instáveis, baixo nível de escolaridade, pertencimento ao sexo feminino e Com boa saúde desde o início. A pesquisa mostrou que mais de 50 anos de diferentes países do Leste Europeu, de Bulgária No Romênia Passando através Letônia, Eslováquia e Croácia, eles não estavam dispostos a vacinar. As razões para esta disseminação geográfica devem-se à desconfiança das instituições estatais que surgiram após o colapso do comunismo, à luz da disseminação da desinformação e das teorias da conspiração espalhadas por todo o lado. Na Roménia 85% das mortes atribuíveis à Covid-19 envolveram pessoas com mais de 60 anos, que quase sempre não foram vacinadas. A desconfiança, a desinformação e o isolamento impedem os idosos, em particular, de vacinar. em Moscou Apenas um terço dos maiores de 60 anos foi vacinado, e o prefeito ordenou que os idosos não imunizados fiquem em casa até fevereiro para evitar uma sobrecarga do sistema de saúde.

Talentos para vacinas

MaltaDe acordo com os dados publicados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), consegui ser vacinado todos (Mas na verdade todos eles) têm mais de 60 residentes em seu território nacional. O resultado surpreendente já foi alcançado durante o verão, quando todos os idosos eram protegidos, pelo menos em parte, pela Covid-19. As razões do sucesso devem-se à pequena população de Malta, 525.000, e ao território nacional, um arquipélago densamente povoado e pouco isolado situado no meio do Mediterrâneo. O fato de a economia de Malta depender, em grande medida, das receitas do turismo motivou as autoridades a serem o mais persuasivas possível em relação à população, a fim de manter a estabilidade e a produtividade.

Entre os países mais populosos Portugal Conseguiu igualar o recorde de Malta. Aqui, 100% das pessoas com mais de 65 anos de idade foram totalmente vacinadas e o país vacinou a maior proporção da população residente no mundo (87%). Confiança no sistema de saúde, espanto durante a terrível onda de janeiro de 2021 e as grandes habilidades logísticas demonstradas pelo vice-almirante Henrique de Gouveia e MeloQuem organizou a campanha fez com que os idosos confiassem. a 14 de setembro 96,2% de Espanhol acima de 65 Ele já havia sido vacinado contra a Covid enquanto a proporção de céticos e adversários girava em torno de 2%. A força do sistema de saúde espanhol, a confiança expressa nas vacinas e a baixa frequência de vacinação foram fundamentais para o sucesso da campanha espanhola.