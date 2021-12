A declaração de impostos será mais fácil

Menos receitas E pedaços de papel para segurar, se o declaração de imposto pré-traduzido com o “Faça Você Mesmo“Diretamente de seu computador ou por meio de seu empregador. A simplificação está contida em uma emenda introduzida por Liu à Lei Tributária e Trabalhista, que a Câmara dos Representantes foi convocada ontem para um voto de confiança. Por vários anos, unidades de saúde, universidades, bancos e outras entidades têm enviado à Agência Tributária documentos eletrônicos relativos a transações com contribuintes e, portanto, pagamentos de exames médicos, taxas, hipotecas, etc. A informação flui diretamente para 730.

correção

Com as regras atuais, aquele que o envia como está e, portanto, o aceita inalterado, refugia-se nas regras posteriores Controles oficiais pela administração tributária. Por outro lado, se o contribuinte intervir para modificar mesmo um dado, por exemplo para adicionar uma despesa relacionada com atividades desportivas infantis (que não são transmitidas eletronicamente), então a devolução dos documentos pode ser verificada. Todos eles o são em tese, mesmo aqueles que não foram alterados: daí a necessidade de manter os recebimentos e recebimentos, mesmo que na realidade o órgão de arrecadação já possua esses dados. Por outro lado, com a correção legislativa, os controles só podem se referir a informações já alteradas. Em princípio, a agência já está organizada dessa forma, mas a nova regra dá segurança aos contribuintes, que, portanto, não terão a obrigação de guardar a papelada, exceto aquelas que se referem a novidades concretamente incluídas na declaração.

eu quase

Deve-se notar que a modificação é aplicável apenas a uma string case, que é uma string Uma declaração apresentada diretamente pelo contribuinte Ou, conforme mencionado, por meio de agente de retenção na fonte quando responsável pelo envio do 730. Há Regras alternativas diferentes para os cafés que passamCentros de Assistência Fiscal: Neste caso, são realizados exames sobre esses temas, de forma que a obrigação de economizar não recaia diretamente sobre o contribuinte. Maria Cecilia Guerra, membro do Leu e subsecretária de economia, no entanto, especificou que o “próximo passo” seria expandir o mecanismo para incluir anúncios enviados por meio do CAF.

Entre outras mudanças no campo da tributação, há também a regra que estabeleceChamada de pastas. Na prática, se o contribuinte acreditar que houve um aviso de pagamento anterior omitido ou inválido (ou no caso de prescrição de débito registrado na função), ele ou ela não poderá recorrer a um juiz tributário para contestar o funções que ele conhecia disparando um chamado “fragmento de função” pelo grupo de receita.

escumando

E por falar em volumes, o assunto da nova prorrogação das condições de pagamento continua pendente, após o mini-atraso aprovado na comissão do Palazzo Madama. O prazo foi adiado de 30 de novembro para 9 de dezembro e, do ponto de vista do contribuinte, também existe a possibilidade de usufruir dos cinco dias de carência previstos na legislação. Mas com a análise do Código de Orçamento, outras alterações podem surgir. Conforme confirmou à mesa Laura Castelli, vice-ministra da Economia, há uma flexibilização adicional de pagamentos e um possível quarto cancelamento, a pedido do Movimento 5 Estrelas.