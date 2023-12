Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 15 de dezembro de 2023

Campari confirma que está entre os piores do FTSEMib. DiaSorin também está em vermelho. No entanto, o desempenho foi definitivamente positivo tanto para STM quanto para Telecom Italia TIM

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e dos principais mercados financeiros europeus são registrados Diferenças fracionárias Na última sessão da semana, um dia marcado por acontecimentos importantes Prazos técnicos: Os contratos futuros e de opções sobre ações e índices expiram em dezembro de 2023. Segundo Pierre Verret – analista técnico da ActivTrades – Os últimos dados macroeconómicos antes do Natal deverão continuar a ser cruciais para os investidores em ações, embora os principais níveis técnicos devam ser monitorizados com cautela. Isso foi relatado pelo analista O índice STOXX50 ainda está acima do nível de suporte de 4520 pontosMas abaixo do seu pico recente de 4.595 pontos. “A faixa de negociação aumentou devido ao aumento da volatilidade do mercado nos últimos dias, mas a consolidação ainda está em curso”, observou Pierre Verret.

16h40 Ftsimibe Ganhou 0,16% para 30.408 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 30.303 pontos e um máximo de 30.593 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações subiu 0,17%. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,22%) e Índice FTSE Itália Star (+0,46%).

o Bitcoin Caiu para menos de 42.000 dólares (pouco menos de 38.500 euros).

o Spread de títulos Btp Aproximou-se dos 170 pontos, com o rendimento dos títulos BTP de 10 anos variando entre 3,7% e 3,75%.

para’euro Caiu abaixo de US$ 1.095.

Campari Caiu 3,21% para 9.974 euros. A empresa anunciou que iniciou negociações exclusivas com a Beam Suntory e que concedeu a esta última a opção de venda, para adquirir 100% do capital da Beam Holding France, que detém 100% do capital da Courvoisier. O preço fixo de compra é igual a 1,2 mil milhões de dólares (correspondente a cerca de 1,11 mil milhões de euros), caso não exista liquidez ou dívida financeira, e está sujeito aos habituais mecanismos de ajustamento de preços.

Em evidência Equipe Telecom Itália (+2,51% para 0,2692 euros). O Conselho de Administração da companhia telefónica decidiu prorrogar o prazo concedido à Optics Bidco (empresa controlada pela Kohlberg Kravis Roberts, KKR) até ao final de janeiro de 2024, para concluir as atividades de due diligence e formular a oferta final para Sparkle. Além disso, o Presidente Salvatore Rossi anunciou que não pretende apresentar a sua candidatura para a próxima renovação do Conselho de Administração da empresa.

A tendência das ações do setor bancário permanece negativaIsto depois das descidas registadas na sessão anterior, na sequência das decisões de política monetária da Reserva Federal e do Banco Central Europeu.

o bancopbm Registando uma descida de 1,58% para 4.741 euros. O instituto anunciou que adquiriu a totalidade do capital social da Vera Vita e da Vera Financial à Generali Italia e que vendeu uma participação de 65% no Banco BPM Assicurazioni ao Crédit Agricole Assurances – ao mesmo tempo que a empresa a recomprava. O banco – 65% da Vera Assicurazioni, que por sua vez detém a totalidade do capital da Vera Difesa. O preço pago pelo BancoBPM à Generali Italia pela compra de 65% do Vera Vita e da Vera Assicurazioni foi de 392,4 milhões de euros, enquanto o preço total pago pelo Crédit Agricole Assurances pela compra de 65% do Banco BPM Assicurazioni e da Vera Assicurazioni . Ascendeu a 243,6 milhões de euros.

Entonação positiva l STM (+2,84% para 46.885€). Alguns bancos de investimento reviram em alta a sua avaliação do grupo ítalo-francês. Em particular, o Citigroup aumentou o preço-alvo das ações para 80 euros e confirmou o seu interesse em comprar ações.

Realize lucros Diasorin (-5,08% para 92,34€)Aguardando a publicação das metas do plano industrial para o período 2024/2027.

No Medcap Visão de Antares Fique no centro das atençõesIsto depois da violenta correção a que foi submetido nas duas sessões anteriores. A ação registou um salto de 14,3% para 1,66 euros.