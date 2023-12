Internet, bônus familiar chegando: € 100 para banda ultralarga

Ouça a versão em áudio do artigo

Para muitos, parecerá uma ilusão, depois de uma série de anúncios malsucedidos que chegaram há quase dois anos. Mas desta vez – na forma de 100 euros por agregado familiar – os incentivos para activar ligações à Internet de banda ultra larga deveriam já ter passado pelas (muito longas) negociações técnicas com os escritórios da Comissão Europeia e poderão ser concretizados em 2024.

Consulta Infratel

Os detalhes constam de uma consulta pública aberta pela Infratel, empresa interna do Ministério dos Negócios e Made in Italy que terá de gerir operacionalmente esta medida. A Infratel pede aos operadores que dêem um parecer sobre o esquema criado após discussões com a Comissão Europeia até 11 de janeiro de 2024.

Custos cobertos

O plano prevê a disponibilização de um voucher no valor de 100 euros sob a forma de desconto no preço de ativação, se existir, e no valor das taxas, incluindo o fornecimento do modem. Trata-se de uma revisão face ao que foi proposto antes da discussão com a Comissão Europeia: 100 euros em vez de 300, para cobrir teoricamente mais famílias da dotação total que deveria permanecer em 400 milhões (a consulta da Infratel não especificou isto, mas estes são os recursos já alocados).

Velocidade de conexão

O desconto terá duração de 24 meses e deverá ser utilizado para ativar ou atualizar para uma assinatura com velocidade de download de pelo menos 300 Mbit/s. Famílias que não possuam nenhum serviço de conexão ou que possuam serviço com velocidade de download inferior a 300 Mbit/s poderão solicitá-lo. A consulta da Infratel não indica limite de ISEE para famílias beneficiárias.

Mudar para outras operadoras

O voucher será transferível a qualquer momento e o seu valor poderá ser transferido em caso de alteração da subscrição para evitar o que em termos técnicos se designa por lock-in contratual, ou seja, bloquear o cliente sempre com o mesmo fornecedor. Porém, em relação a novas ativações, haverá restrições: apenas as famílias que não tiveram contato nos últimos seis meses poderão acessar o voucher.