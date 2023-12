Primeiro-ministro português António Costa Isso porá fim Concessão de vistos gold a estrangeirosApesar dos apelos do setor imobiliário apenas para fazer alterações no programa. Costa anunciou que o sistema de autorização de residência para estrangeiros (Ari) deixaria de funcionar, nas suas palavras, “com o objetivo de acabar com a especulação imobiliária”. Explicou, por maioria absoluta, em conferência de imprensa no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, que estava em causa o fim da “concessão de novos vistos gold”.

Para licenças atuais, um Renovação limitada, sob certas condições. “No que diz respeito aos vistos gold já concedidos, (…) não haverá lugar à renovação salvo se o investimento imobiliário for realizado em habitação permanente da pessoa ou dos seus descendentes, ou se for garantida a colocação do imóvel em sua posse.” António Costa explicou que o mercado de arrendamento já existe há muito tempo.

Em Novembro passado, Costa disse que iria acabar com os vistos gold e pediu a um grupo de trabalho interministerial que estudasse a questão.

Há um ano, os vistos gold já eram limitados

A decisão do governo de encerrar quase permanentemente o programa Golden Visa – que ajudou a impulsionar a economia e o setor imobiliário do país na última década – surge depois de já ter sido implementado no ano passado. Medidas restritivas sobre benefícios do programa. Na verdade, desde janeiro de 2022, a franquia Aarey só pode comprar casas fora dos grandes centros urbanos.

Desde então, as compras de habitação continuaram a beneficiar do visto de residência apenas no interior ou nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, com exceção de Lisboa e Porto, que são tradicionalmente as zonas mais atrativas para investidores estrangeiros.

o Programa Visto Gold É atractivo porque, além de lhe permitir usufruir das interessantes condições do país, permite a circulação dentro do espaço Schengen e a possibilidade de trazer consigo a sua família. Para obter o visto, o candidato tinha de realizar um investimento em Portugal que reunisse determinadas condições, como uma transferência de capital de valor igual ou superior a 1,5 milhões de euros ou a compra de um imóvel de valor superior a meio milhão de euros.

Os dados de Saif foram enviados à agência de notícias Losa O relatório refere que entre outubro de 2012 e janeiro de 2023, Portugal concedeu 11.628 vistos gold, a maior parte deles a cidadãos de:

China (5.258)

Brasil (1.178);

Estados Unidos (558);

Turquia (547);

África do Sul (508).

Segundo o Departamento de Desenvolvimento Económico, no domínio dos vistos gold foram concedidos 18.962 vistos de residência para reagrupamento familiar, concedidos a familiares do titular da autorização de residência para que possam viver legalmente em Portugal.

Saif relata que em 10 anos foram investidos cerca de 6 mil milhões de euros na compra de imóveis, permitindo que 10.668 estrangeiros obtivessem autorização de residência para investir na compra de casa.

Entre Outubro de 2012 e Janeiro deste ano, 938 estrangeiros obtiveram o visto gold em Portugal através de remessas e 22 através da criação de emprego.