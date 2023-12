Os dados sobre a energia fotovoltaica em Itália falam claramente, o crescimento do setor em Itália continuou a um ritmo rápido: em 30 de setembro passado, as centrais em funcionamento ultrapassavam 1,5 milhões (+23% em relação ao final de 2022), num total capacidade de cerca de 28,6 GW (+14%) .

No entanto, a região do calcanhar de Itália ainda ocupa o topo do ranking das regiões ensolaradas italianas, com uma produção total de 3.435 GWh, seguida pela Lombardia e Emilia-Romagna com 3.028 e 2.500, respetivamente. Por outro lado, Basilicata, graças aos painéis fotovoltaicos instalados no seu território, tem uma produção total de energia de 432 GWh. A informação foi revelada pelo Diretor de Serviços Energéticos (GSE) do Ministério da Economia e Finanças, que publica periodicamente o relatório estatístico do setor da energia fotovoltaica, que mostra as características, difusão e utilizações dos sistemas que operam em território italiano.

Ao examinar os dados constantes do dossiê nacional, confirmou-se que o Sul é uma região estratégica com grande potencial de geração de eletricidade a partir de fontes verdes: na Apúlia em 2023 foram instalados mais de 16 mil sistemas fotovoltaicos (na Lucania pouco mais de 3 mil) face a Mais de 7 mil em 2022. Porém, em todo o território nacional, entraram em funcionamento mais de 283 mil centrais, um valor 2,2 vezes superior ao registado no mesmo período de 2022. A superfície total ocupada pelas estações terrestres pode ser estimado Sua área é de cerca de 16.300 hectares: cerca de 4.500 hectares na Puglia e pouco mais de 500 hectares na Basilicata. No entanto, Taco é a região italiana onde a energia fotovoltaica rouba mais terras à agricultura (0,34%).

O setor com maior número de fábricas é o residencial, mas é o setor industrial que desenvolve maior quantidade de energia e produção global. Bari está entre as cidades onde mais sistemas foram instalados.

Além disso, a Puglia é também a segunda região da Itália em termos de instalação de centrais de energia renovável…