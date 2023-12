Portugal está pronto para introduzir uma semana de trabalho de 4 dias com igualdade de remuneração

No escritório um dia a menos mas com o mesmo salário. Esta é a notícia que chega a Portugal, onde o governo socialista liderado pelo primeiro-ministro António Costa se prepara para introduzir a chamada “semana de trabalho curta” para o setor privado. Uma experiência semelhante à realizada no Reino Unido durará seis meses a partir de 2023 e poderá também ser estendida à administração pública se der resultados positivos.

O experimento durará seis meses

A luz verde para a redução do horário de trabalho com igualdade salarial veio directamente do Conselho Permanente de Consulta Social, ao qual o executivo lisboeta submeteu há poucos dias o seu projecto-piloto. O teste de seis meses deverá ocorrer principalmente no próximo ano e inclui um período de avaliação final que provavelmente se estenderá até 2024. O plano incluirá apenas empresas privadas de forma voluntária e reversível e, em nono lugar, não haverá apoio financeiro de o governo. O Estado, que se limitará a prestar serviços de assessoria. “Queremos fazer compreender aos jovens que estamos a tentar corresponder às suas expectativas e colocar a agenda no centro do crescimento, que só pode ser isso se for inclusivo”, disse a ministra do Trabalho, Ana Méndez Godinho.