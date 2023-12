«Puech está sujeito ao servidor» – Corriere.it

Ele nunca para de falar sobre si mesmo Nicolas Bosch, descendente de quinta geração de Thierry Hermes Ele é o herdeiro da grife francesa de mesmo nome. Após a notícia da intenção do bilionário de 80 anos de deixar todos os seus bens estimados em cerca de 10,4 mil milhões de euros à sua empregada doméstica, um homem de 51 anos de origem marroquina, avança o jornal suíço. Blake em geral Denúncia de “pessoa próxima” ao bilionário Submetido à Autoridade para a Proteção de Adultos e Crianças. Na opinião desta pessoa: Os dois são amantes, e haverá velhice e fragilidade na escolha de adotar a empregada e deixar seus bens para ele.

Taxas de fraude O trabalhador qualificado, casado e com filhos, é acusado de subjugar o idoso bilionário. Portanto, seria como enganar uma pessoa incompetente. O jornal suíço citou as palavras do queixoso, que vive em Val-Ferret e trabalhou com Bush durante muitos anos: Infelizmente, os acontecimentos actuais mostram-nos muitas vezes como estas personalidades, na última parte das suas vidas, são por vezes “cobiçadas” pelas pessoas. cujo motivo é A única coisa é o interesse pessoal. O bilionário cedeu ao trabalhador doméstico e à sua família uma propriedade em Marraquexe no valor de cerca de um milhão e meio de francos e uma villa em Montreux no valor de 4 milhões.

Disputa legal e posição Assim, acrescenta-se um novo elemento à história do património Hermès, que atualmente se traduz em Uma disputa legal entre uma trabalhadora doméstica e a ONG suíça “Isócrates”., fundada por Puech com o objetivo de promover o debate público e combater a desinformação. Antes de o jogador de 51 anos entrar em cena, a herança do jogador de 80 anos foi destinada à associação. Como explica Mario Gervini, desde 2011 a ONG é proprietária direta da herança do empresário, composta por 5,7% do capital da Hermes (percentagem que a torna o maior acionista) E um chalé em La Folie, no cantão de Valais, a 1.500 metros acima do nível do mar. READ Vinho Rosé: O Concours Mondial vai a L'Aquila para uma harmonização Food & Rosé

Em suma, a Fundação reivindica o seu direito à herança com base num testamento anterior e, segundo o Secretário-Geral, Nicola Borsinger, o novo testamento de Bush não terá valor. A batalha jurídica também deverá ser longa porque, de acordo com a lei suíça, é necessário um acordo entre as partes mencionadas no testamento para prosseguir com a alteração e, portanto, é necessária a aprovação da Sociedade Isócrates. Também é difícil chegar lá rapidamente porque definitivamente não há mudanças no quadro. A Herms fatura 11,6 mil milhões de euros e está avaliada em mais de 200 mil milhões de euros em bolsa. Esses 5,7% das ações que Puech possui, só em dividendos, poderiam valer cerca de quarenta milhões por ano.

