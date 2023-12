Em Portugal, Embraer e GMV assinaram memorando de entendimento para desenvolvimento de tecnologia

Em Portugal, a Embraer e a GMV assinaram um memorando de entendimento para cooperar no desenvolvimento e integração de sistemas de produtos e serviços de defesa, em particular em relação ao programa de aeronaves A-29 Super Tucano.

O MoU também inclui um processo conjunto de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, com o objetivo de expandir e aumentar as relações comerciais de longo prazo entre as duas empresas durante as fases de conceito, design, desenvolvimento, produção e suporte.

Novos negócios, desenvolvimento e integração de sistemas de navegação, desenvolvimento de aviônicos modulares integrados (IMA) e desenvolvimento de software também estão sendo discutidos entre as duas empresas, que pretendem trocar e divulgar certas informações sobre suas experiências, capacidades, produtos, sistemas e serviços. Na área específica de I&D focada no IMA, a relação continua há mais de 15 anos, incluindo projetos no âmbito da investigação da UE.

A Embraer tem um compromisso estratégico de longo prazo com Portugal no desenvolvimento do seu ecossistema aeroespacial e de defesa. O país onde a empresa continua seus investimentos mais significativos em capacidade industrial permanece fora do Brasil.

O exemplo mais recente foi o investimento de 74 milhões de euros na OGMA SA, que permitiu à empresa obter a certificação para a manutenção dos motores GTF da Pratt & Whitney utilizados na nova geração de aeronaves comerciais. Este acordo criará 300 empregos e duplicará as vendas anuais da OGMA para 600 milhões de euros.

Reflete também o interesse da Embraer em expandir as suas atividades em Portugal, agregando assim valor à economia do país. Em linha com esta estratégia, foram implementadas diversas iniciativas no início do ano, incluindo a assinatura de um memorando de entendimento com a idD Portugal Defence e a ETI para colaborar no desenvolvimento tecnológico nas suas áreas de especialização.

Através de projetos em desenvolvimento, a Embraer trabalhará com os seus parceiros para abordar as prioridades estratégicas de defesa de Portugal, incluindo formação avançada, desenvolvimento de tecnologias de dupla utilização e transformação digital.

