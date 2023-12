Responsabilidade Civil Automóvel, Outro Grande Golpe para Todos: Esta é uma péssima notícia

Más notícias estão chegando para quem precisa renovar o seguro do carro. Aumentos significativos são esperados no próximo ano. Os motoristas italianos terão de lidar com aumentos impostos pelas companhias de seguros.

Nos últimos anos, o preço do seguro nunca aumentou. Na verdade, são frequentemente relatadas reduções significativas nos prémios de seguro automóvel. Esta diminuição esteve ligada ao facto de, devido à pandemia global, os automóveis serem menos utilizados e, portanto, O número de reclamações diminuiu significativamente. Ao diminuir o nível de perigo nas estradas italianas, a responsabilidade civil também diminuiu automaticamente.

Tudo mudará em breve: 2024 será lembrado como o ano do confinamento. Estamos de volta à vida quotidiana e as seguradoras preparam-se para regressar aos mesmos padrões a que estávamos habituados antes da Covid-19. Isso significa que as renovações esperadas para o próximo ano serão progressivasEmbora esses aumentos não tenham o mesmo impacto em todas as províncias. Surpreendentemente, a província que sofreria o maior aumento não seria Nápoles, o que destruiria um cliché já ultrapassado.

Preços dos automóveis TPL sobem 7,9% em Itália

O regresso à vida agitada a que estávamos habituados antes da pandemia global levou as seguradoras a aumentar novamente o preço do seguro automóvel. A utilização do transporte privado voltou ao nível de 2019 e as taxas de seguro também deverão aumentar. Segundo investigação do Ivass (Instituto de Supervisão de Seguros), Aumento de seguros será registrado em 7,9% em 2024.

Esta é realmente uma percentagem muito importante, pois elevará o prémio médio para 388 euros. Obviamente, a responsabilidade automóvel não aumentará da mesma forma para todos: Nápoles é a segunda província mais cara depois de PratoMas o seguro custará em média 413 euros no sul e 424 euros no centro. Isto significa que regressamos aos dados de 2020, e até as associações de consumidores denunciam comportamentos excessivos e inescrupulosos por parte das seguradoras.

Há um facto que pode fazer sorrir os italianos: em comparação com 2013, o preço médio do seguro automóvel diminuiu significativamente. Se no próximo ano forem 388 euros, Em 2013, o preço atingiu os 516 euros. Isto significa que algo foi feito para reduzir o custo do seguro, embora talvez mais pudesse ser feito. Como se não bastasse, o governo também fala em introduzir seguros para bicicletas elétricas, apesar da objeção da União Europeia.