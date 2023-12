Geografia, cultura, economia e curiosidades para saber antes de partir

eu estava olhando Antes de partir para… Não perca mais conteúdo de Geopop

Por um lado Carnaval O mais famoso do mundo, por outro lado mais do que 17 milhões Das pessoas que vivem bairros pobres. E então enorme AmazonasÉ muito rico em biodiversidade e contém mais de 70 tribos Que não teve contato com a civilização globalizada. Investigamos cultura, economia, geografia e sociedade Brasil.

Origens da linguagem

Porque estamos no Brasil conversando Português? A resposta é simples: porque Espanha e Portugal foram no passado Divida o mundo!

Em 1494, Colombo havia chegado recentemente à América, dando origem ao seu aparecimentoEra da exploração. Surge um problema: o Reino de Portugal e o Reino de Castela e Aragão estão muito interessados ​​em colonizar o planeta. Para evitar pisar no pé um do outro, eles decidiram isso Ele jura Na mesa Novas terras A ser descoberto a partir de aproximadamente 46 de longitude oeste, é denominado Raya.

Assim, assinaram o Tratado de Tordesilhas, que determinou o que ficava a leste do país Raya Para Portugal e oeste para Espanha. O Papa Júlio II concordou alguns anos depois e foi isso.

Quando você está em 1500 Explorador português Cabral Toca o Brasil, estando ao leste Raya, Portugal assume. É por isso que o português é falado no país e o espanhol no resto da América do Sul.

O Brasil em particular independente apenas em 1822.

Geografia e fauna do Brasil

O que impressiona imediatamente ao observar o país de cima é A dimensão Em comparação com a América do Sul: com 8,5 milhões de quilômetros quadradosO Brasil corresponde a quase metade do continente. Muitos disso Superfíciemas, não E Habitado De forma permanente, porque é ocupada por enormes espaços naturais. Bom 40% da terrapor exemplo, abrange floresta amazônica.

A Amazônia está lá A maior floresta tropical do planeta A sua superfície corresponde quase totalmente à bacia hidrográfica rio Amazonas. Este gigante transporta em média mais de 200 mil metros quadrados de água por segundo. Imagine que só ele se livra de 20% – O quinto – de Toda água doce Rios em todo o mundo desembocam nos mares e oceanos em sua foz. Não é por acaso que quando um rio passa por um período de cheias e cheias, a área de terreno sobre a qual o curso de água acaba por se expandir pode, em certos pontos, ultrapassar os 50 quilómetros: mais do que a distância em linha recta entre Milão e Bergamo ou entre Nápoles e Salerno, por exemplo.

A presença do Bacia de drenagem do Rio Da Amazon, da Amazon e de muitos outros ambientes, como Pampas – Planícies – ou PantanalÉ a maior área úmida/pântano do mundo, fazendo do Brasil um dos países com maior biodiversidade do planeta. Algumas das espécies animais mais famosas são JaguarO maior gato americano,Anaconda verdeÉ a maior cobra do mundo, com algumas de suas espécies ultrapassando os 5 metros de comprimento, ou os chamados botos rosa ou amazônicos, ou seja, botos de rio.

Povos indígenas e colonialismo

Na Amazônia não encontramos apenas animais e plantas de todos os tipos, mas pelo menos eles também vivem 70 tribos as pessoas originais Ela nunca ligou. Estamos a falar de povos que não sabem da existência de sociedades fora da sua, ou apenas sabem disso de passagem, e optam por continuar a viver. Permaneça isoladomantendo um estilo de vida que pode parecer bastante primitivo aos nossos olhos.

Antes da chegada dos portugueses, o Brasil já era habitado por uma pequena população as pessoas originais. O colonialismo eliminou-os em grande parte, tal como o são hoje Menos de 1% da população Existente no país. No total ainda há cerca 300 grupos étnicos Entre eles estão os setenta com quem falamos anteriormente que vivem isolados.

Infelizmente estou Dano Aconteceu porque Colonos Eles não estão limitados a extermínio, em parte voluntária e em parte não pelos nativos americanos. Devemos também mencionar tráfico de escravos. A agricultura agrária foi introduzida no Brasil e foi necessária mão de obra para implementá-la. A principal solução para o problema, até o século XIX, era principalmente a exploração de escravos Origem africana.

A invenção da capoeira

Ele estava certo Agricultorem pequenas pausas do trabalho exaustivo que ali nasceu Capoeira.

Na verdade, os escravos africanos começaram a aprender Técnicas de ataque E Defesa indivíduos, possivelmente para uso contra traficantes de escravos. Porém, como não podiam fazê-lo abertamente porque teriam sido punidos, começaram a esconder o treinamento. Assim desenvolveram a capoeira, especificamente, umaArtes marciais Genuíno, caracterizado por acenos e gestos Acrobacias compromisso com Dança Acompanhado de músicas e música.

Brasil multicultural e… Vêneto!

Quando a escravatura foi abolida, eram principalmente as pessoas que trabalhavam nos campos Migração recente Especialmente muito Italianos. Na verdade, você deveria saber que alguém mora no Brasil hoje Comunidade indígena – “Descendentes” – os italianos mais antigos do mundo. De acordo com várias estimativas, de facto, entre 20 e 30 milhões Dos brasileiros também terão Origens italianas Em particular, Veneza E Calábria. Ainda hoje, cerca de meio milhão de pessoas falam etimologicamente da palavra sotaque veneziano: ele é chamado “Talian“.

Em suma, a população do Brasil é muito diversificada. Entre as muitas comunidades estrangeiras que imigraram para o país, por exemplo, também existem muitas japonês ou Alemães. Independentemente da origem, costumes, costumes e etnias se misturaram ao longo do tempo, e de fato hoje o Brasil é um dos países mais Multicultural Do mundo.

Mas quantos brasileiros existem? Eu ainda não te contei! Atualmente a população é superior a 200 milhões de pessoasA maioria deles vive Nas costas Em particular, em grandes cidade Para o país, por exemplo São Paulo – que inclui a quarta área urbana mais populosa do mundo – e Rio de Janeiro – A antiga capital e é muito famosa, entre outras coisas, pelas suas praias Copacabana E IpanemaPela gigantesca estátua do Cristo Redentor e pelos festejos carnavalescos mais famosos do planeta.

Três elementos distintos

Aqui, detenhamo-nos por um momento nesses três elementos do Rio, porque eles nos permitem abordá-los Três elementos culturais Importante no Brasil.

Esportes

As praias lembram muito da bola e nem é preciso dizer: o futebol É o esporte mais popular e praticado em todo o país.

A seleção nacional – disse ele Seleção -Ele tem o recorde de cinco vitórias no Campeonato Mundial Pelotacom MaradonaEle é considerado um dos jogadores de futebol mais fortes de todos os tempos.

Dívida

A enorme estátua de Salvador a CristoNo entanto, tem 38 metros de altura a partir da base da base e se projeta acima da cidade. Sua presença indica isso, porque o Brasil detém outro recorde: é, de fato, o país que mais se orgulha Mais cristãos católicos no mundoEmbora as seitas evangélicas e pentecostais estejam aumentando significativamente.

Carnaval

Finalmente chegamos ao carnaval, que atrai turistas de todo o mundo. As comemorações incluem mais de… 100 grupos diferentes de artistas E eles duram de Janeiro Até o final do feriado oficial.

Porém, o destaque vem com as defesas feitas em Sambódromoque é uma espécie de estádio longo e estreito onde dura quatro dias Eles se exibem e competem É uma de suas escolas mais importantes Samba do país, que se preparam o ano todo para esta ocasião e depois se desafiam, na esperança de vencer.

bairros pobres

O Carnaval do Rio é uma profusão de cores e pompa, mas no Brasil também há muita pobreza e pouca segurança, especialmente no Brasil. bairros pobresFavelas brasileiras.

Nessas enormes favelas Condições saudáveis Preocupante embora estado E frequentemente ausentePara que as ruas acabem nas mãos de organizações criminosas ligadas ao tráfico de armas ou drogas, à exploração da prostituição e outros Atividades ilegais. Quer saber quantas pessoas moram lá? mais do que 17 milhõesIsso equivale a 8% da população brasileira.

Rio e São Paulo têm algumas das maiores e mais famosas favelas.

A economia do Brasil

Se considerarmos Produção Interna BrutaO Brasil está empatado com a Itália entreoitavo E a Nono lugar no mundoEmbora a sua população seja muito maior que a nossa, o seu PIB per capita é decididamente inferior. E de fato pobreza É um dos grandes problemas do estado. A renda é distribuída de forma muito desigual: eles existem Muito poucos ricos e muitos pobres. Além de outras questões históricas como: corrupção Ou o Falta de infraestruturaIsto é uma pena porque o país teria tudo o que é preciso para se tornar uma potência mundial.

Por que se preocupar? Setor agroalimentarO Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de soja, milho, cana-de-açúcar, café, frutas cítricas, algodão, cacau, além de carne bovina e de frango. em Campo extrativoPor outro lado, possui grandes depósitos de petróleo e é rico em muitos recursos minerais, incluindo metais e pedras preciosas.

Infelizmente, muitas vezes são aqueles que pagam o preço Grupos indígenas E Amazônia. lá florestaNa verdade, além de ser picado para produzir madeira, borracha e óleo de palma, é caiu no chão ou Acender um fogo A uma taxa de milhares de quilómetros quadrados anualmente para obter o espaço necessário para cultivar soja ou criar gado.

Infelizmente o Brasil aguenta Outro registro triste: Que de Ativistas mortos Pelas suas batalhas em defesa do meio ambiente e da terra. de acordo com Relatório Global de Testemunhas Eles teriam sido vítimas 317 entre 2012 e 2020.

Ter muitos recursos, por um lado, permitiu ao Brasil desenvolver umaindústria A crescente capacidade do país – aliás, o país está entre os 20 países mais industrializados do mundo – por outro lado, tem-lhe permitido negociar cada vez mais com o resto do mundo. Seu primeiro Parceiro de negócios É a China, seguida pelos Estados Unidos da América.