Alfa Romeo não se tornará uma “marca SUV”

Ano positivo – parece que 2023 Terminará com Excelentes resultados paraAlfa RomeoTanto que o CEO Jean-Philippe soube que esperava uma margem operacional de várias centenas de milhões de euros, disse à revista Notícias sobre carros. Em 2023 a Alfa entregará 70-80.000 carros A nível global, isto é aproximadamente 30% mais do que o alcançado em 2021 e 2022. Parece que 60% dele é composto por novos tonalque segundo a toimpresa “fornece um nível Lucratividade Isso que a Alfa precisa.” Em outubro, o Tonale registrou 27.928 entregas, enquanto o Stelvio ficou com 10.320 unidades e o Giulia com 4.322 unidades.

> SUVs Milano, Tonale, Stelvio, Classe E: este é o coração da gama Alfa Romeo em 2027. A par destes SUV, haverá também lugar para um sedan clássico, o novo Giulia, para o qual gostaríamos de fazer uma sugestão nos esboços acima.

O futuro é elétrico – No próximo ano, o Tonale, que juntamente com o Giulia e o Stelvio é um dos três modelos da actual gama Alfa Romeo, juntar-se-á à Milão, um crossover com cerca de 420 cm de comprimento que será o último modelo novo da fabricante a ser oferecido com motor a combustão ou elétrico. Na verdade desde então 2025 Lançará apenas novos modelos puramente elétricos: novos primeiro Stelvio E então em 2026 herdeiro Júlia (ambas continuarão sendo chamadas assim), pois as obras de modernização da planta de Cassino já foram iniciadas. A Alfa Romeo concluirá então a venda de automóveis a combustão em 2027o ano em que um novo será introduzido Grande SUV elétricoQue se tornará a marca líder e concorrente da BMW

> Acima está o Tonale que contribui significativamente para o retorno da Alfa Romeo ao lucro.

Não apenas SUVs -Se o futuro da Alfa Romeo parecer cada vez mais orientado para a produção SUVs e crossovers, o CEO descartou que estes se tornariam os únicos tipos de corpo em oferta. para’Alfa Romeo Giulia Subordinar 2026 (Nos desenhos acima (As hipóteses de estilo que criamos) ainda será um sedã tradicional, “mesmo que o segmento esteja em dificuldades”, declarou Learned. “Acredito firmemente que quando falamos de eletrificação, falamos de aerodinâmica, e quando falamos de aerodinâmica, falamos de sedans. Este tipo de carroceria retornará. “Não queremos tornar-nos numa marca de SUV, mesmo que o mundo esteja a caminhar nessa direção.” Tal como o próximo Stelvio, o novo Giulia elétrico utilizará a grande plataforma STLA da Stellantis e terá potências a partir dos 350 cv e atingindo cerca de 1.000 cv nas versões Quadrifoglio.