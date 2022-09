Bônus de gasolina, distribuído a todos a partir de 12 de setembro: finalmente divertido

A partir de 12 de setembro, chega o bônus de combustível, você pode economizar imediatamente com essa ajuda que é fornecida para ajudar os cidadãos em um momento tão difícil.

Os custos de combustível dispararam e o ar fresco finalmente chegou aos motoristas que mal podem esperar para receber seu bônus de gasolina, que pode ser solicitado a partir de 12 de setembro. Vamos descobrir como esse bônus funciona e para quem é.

Combustível cada vez mais caro, o truque para economizar dinheiro

Com o aumento dos custos do gás e da electricidade, e com o aumento também das despesas da vida quotidiana, a situação dos italianos torna-se cada vez mais trágica. Para piorar é Também o custo do combustíveltanto a gasolina como o diesel, que continua a crescer cada vez mais, também devido ao facto de os países produtores de petróleo terem reduzido a produção.

Então, o que os motoristas têm que fazer, eles têm que parar? É impossível, quem tem que ir trabalhar e se mudar não pode. ainda Truque para gastar menos Sobre os custos de combustível lá, mesmo que muitos motoristas não estejam cientes disso.

Está localizado ao redor bombas nologo, ou seja, sem marca, as chamadas bombas brancas, que não fazem parte dos IOCs e cobram preços mais baixos. Outro truque para economizar é Você tem um carro eficienteque não desperdiça combustível. No fim, Dirigir um carro sem aceleração repentina Economiza combustível.

Como obter o bônus a partir de 12 de setembro

A recompensa a ser dada A partir de 12 de setembro Válido até 30 dias depois disso, pelo portal da agência fiscal. Alfândega e monopólio. A economia no custo do combustível consiste em um crédito fiscal de 28% que pode ser solicitado por transportadores de carga em nome de terceiros, cuja sede operacional ou organização estável esteja localizada na Itália.

Assim, esta categoria de trabalhadores poderá obter indemnizações pelas despesas efetuadas entre janeiro e março de 2022 para trabalhar com os seus meios. Além disso, a contribuição pode ser combinada com outros privilégios pertencentes à mesma categoria, mas apenas se for usada como compensação no formulário F24.

Para reivindicar a recompensa, você precisará entrar plataforma privada E a Autenticação com Spid Ou com uma carteira de identidade eletrônica para preencher e enviar o formulário.

Os funcionários também têm direito a um bônus de combustível de até máximo de 200 euros, que serão desembolsados ​​pelo empregador no contracheque e são dedutíveis. Não há requisitos ou limites de renda para acessar esse recurso.