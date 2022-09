O que é a bolsa colombiana? É por isso que comemos tomate, chocolate e batata

depois de ser “descoberto”América No 1492Os europeus conquistaram facilmente e se comunicaram muito Dois mundos separados. Desta forma foi possível Trazendo plantas e animais para a Europa que existia apenas no continente americano e, ao mesmo tempo, Apresentando a Nova Terra e Produtos para Animais de Estimação para a América. No entanto, os europeus levaram ao Novo Mundo Também pessoas e doenças. ela era intercâmbio colombianoComo um estudioso americano chamou, Alfred Crosby, nos anos setenta. Vamos ver o que é.

isolamento do continente americano

Quando Colombo chegou à América, o continente estava quase completamente isolado do resto do mundo por cerca de 11.000 anos (exceto pelas viagens esporádicas dos vikings à América do Norte), ou seja, desde o que hoje é Estreito de Bering Entre a Sibéria e o Alasca foi inundado.

Por causa da separação do milênio entre a Europa e a América, eles eram tão Diferentes não só culturas e populaçõesmas também Plantas, animais e até microorganismos (vírus e bactérias). Havia apenas algumas espécies de animais e plantas em ambos os lados do Atlântico. Mas depois de 1492, tudo mudou.

A “descoberta” e conquista da América

A “descoberta” da América mudou completamente A dinâmica da geopolítica e a economia global. As potências européias conquistaram gradualmente todo o continente: primeiro Espanha e Portugal, depois Reino Unido, Holanda, Rússia e França logo derrotaram os povos indígenas.

Também fez a diferença A superioridade científica e tecnológica dos invasores: Civilizações americanas, incluindo civilizações mais avançadas, como os astecas no atual México e os incas no atual Peru, não resistiram pólvora E a para armadura metálica europeus. A população indígena foi exterminada e substituída em parte por europeus e em parte por escravos africanos.

na foto: conquista espanhola do Chile 1535-1537

intercâmbio

Desde 1492 Europa e América Plantas, animais, comunidades e doenças foram “intercambiadas”. Os europeus também trouxeram plantas e animais indígenas da América para outros continentes. No entanto, não foi uma troca igualitária, pois havia dominantes (europeus) e dominantes (americanos). Além disso, apenas plantas e animais eram verdadeiramente “negociados”, enquanto A transferência de população e doença foi quase inteiramente unilateral: Da Europa houve um grande afluxo de população (e doenças) para o continente americano, mas não houve movimento paralelo dos índios americanos para o “Velho Continente”.

A médio prazo, a América se beneficiou, pelo menos em alguns aspectos, do contato com os europeus que lhes deram Tecnologias no “Novo Mundo”. O princípio da roda, que não era conhecido antes de Colombo e foi trazido para o continente depois de Colombo, se aplica a todos. Mas quais são as principais “coisas” da bolsa de valores?

Produtos da Terra

Entre os produtos da terra “encontrada” pelos europeus na América:

batata

Tomates

Pimenta e pimentão

cacau

tabaco

milho

Abóbora e abobrinha

Em vez disso, as plantas mais importantes que os europeus trouxeram para a América foram:

trigo

cevada

arroz

soja

Oliveira

café

Tu es

Muitos tipos de frutas (maçãs, peras, bananas, pêssegos, frutas cítricas)

Muitos produtos americanos se adaptaram aos novos climas e começaram a crescer no Velho Continente e no resto do mundo, mas Séculos antes de se tornar popular. Por exemplo, as batatas foram amplamente difundidas, embora tenham sido trazidas para a Europa desde o século XVI Somente no século XIX. Essa lentidão muitas vezes explica por que A notícia está causando desconfiança Só é amplamente aceito quando se torna indispensável. Quanto às hortaliças “americanas”, tiveram a médio prazo uma efeito muito grande sobre hábitos alimentares do resto do mundo.

Nem todas as culturas são adaptadas a novos ambientes. Por exemplo, a oliveira tem dificuldade em crescer em ambientes diferentes do Mediterrâneo e seu cultivo nunca prosperou na América. Ao contrário, algumas plantas que não são nativas das Américas começaram a ser amplamente cultivadas no continente. Entre outras coisas caféoriginária da África, foi introduzida em terras americanas no século XVIII d.C. e seu cultivo se difundiu muito, na medida em que O Brasil se tornou o maior produtor mundial em poucas décadas.

na foto: Plantações de café no Brasil (Credit Knase)

Animais de estimação

No caso dos animais domésticos, foram os europeus que introduziram novas espécies na América. entre eles:

cavalo e burro

Porco

frango e faisão

cabras e ovelhas

gato

Entre os animais descobertos pelos europeus:

Foi particularmente relevanteintroduzindo o cavalo na América, Isso mudou as técnicas de caça e a forma como a guerra era travada pelos povos indígenas.

na foto: Caça ao bisão nativo americano

população

Os europeus “exportaram” parte de sua população para a América e ali introduziram escravos africanos, mas não houve colonização das terras européias pelos índios americanos. Além disso, os indígenas Após a chegada dos europeus, eles encolheram drasticamente: participação discricionária entre 80 e 95% Desapareceu 150 anos após a chegada de Colombo, não só pela exploração a que foram expostos, mas sobretudo pelas novas doenças introduzidas pelos europeus. Não surpreendentemente, hoje há Residentes de muitos países americanos são em grande parte de ascendência europeia ou mista Os povos indígenas são minoria em todos os lugares.

Os europeus também trouxeram outro grupo de povos não nativos para as Américas: os africanosatras do doze milhões que migraram para o continente com tráfico de escravosComeçou no século XVI e terminou apenas quatrocentos anos depois. Em alguns países americanos, os descendentes diretos de escravos africanos constituíam Uma grande parte da população (por exemplo, 12,4% nos EUA). Além disso, misturaram-se com os nativos e europeus, dando origem a outros grupos mestiços.

na foto: Escravos no Brasil (por volta de 1830)

Em suma, depois de Colombo Geografia Humana Do continente americano completamente virado de cabeça para baixo. Além dos europeus Eles trouxeram sua cultura, língua e religião para a América, e a conversão da população local ao cristianismo – pela força em alguns casos. O uso de línguas indígenas foi bastante reduzido e muitas línguas desapareceram completamente.

doenças

Como dissemos, as doenças estavam presentes A principal causa do extermínio dos locais. De fato, os invasores involuntariamente introduziram vírus e bactérias na América contra ele Os povos indígenas não têm anticorpos Então eles os mataram. Doenças causadas por este Microrganismos causadores de doenças Eles também eram perigosos para os europeus, mas, tendo estado em contato com eles por séculos (se não milhares de anos), desenvolveram defesas imunológicas e foram mais resistentes. Entre as doenças trazidas para a América:

sarampo

varíola

catapora

Epidemia

Efeito

tifo

malária

O mais prejudicial foi sarampo e a varíola, que matou indígenas em todo o continente. Por outro lado, os europeus “importaram” algumas doenças novas, incluindo Sífilis (Mas a origem americana é questionada por alguns estudiosos) e algumas doenças de plantas.