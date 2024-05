“Fonseca-Milan? O português já sabe tudo da Série A, mostrou coisas boas em Roma”

A busca por um novo treinador do Milan continua. Sergio Conceição é o nome que se apresenta após o rompimento com Julen Lopetegui, que deseja assumir a quadra do West Ham na Premier League, mas não é o único candidato da longa lista. Outros nomes incluem Paolo Fonseca, Roberto Martinez, Mark van Pommel e Roberto de Serpi.

Fábio CapelloAos microfones da Gazzetta dello Sport, deu a sua opinião a cada um: “Se o Milan estiver convencido de Conceição, podem seguir o caminho certo. O que ele precisa, mas o principal é que todos no clube concordem. O caso Lopetegui nos ensina: um clube como o Milan cedeu aos desejos dos torcedores, talvez diga que não há consenso absoluto na escolha, caso contrário seria um repensar radical: se as decisões do passado tivessem sido tomadas, no mentalidade dos torcedores, o Milan não teria Sacchi ou Capello…”

Sobre Fonseca: “O seu conhecimento do nosso campeonato está a seu favor. Fonseca já conhece a Serie A e está ausente da Itália há alguns anos. Ele mostrou coisas boas em dois anos com a Roma. Não são necessárias revoluções com ele, ele é um treinador que sabe como se adaptar aos jogadores do seu elenco.

Em De Serpi: “Ele é um treinador pronto, mostra suas ideias onde quer que treine e tem um patrocinador muito respeitado como Guardiola. Porém, apesar de seu nome estar vinculado às bancadas de grandes clubes, ninguém se apresentou ainda. Brighton tem uma cláusula de 13 milhões , o que honestamente é demais para dispensar um gerente.”