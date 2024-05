Estudante italiano preso em Miami, Matteo Falcinelli: ‘Foi uma tortura, mas sobrevivi’ – Notícias

Matteo Falcinelli, um estudante italiano de 25 anos de Spoleto, foi preso em Miami, Flórida, de forma particularmente violenta.. O incidente ocorreu no meio da noiteNos últimos dias 24 e 25 de fevereiro.

“Ao sobreviver à tortura que sofri, ganhei um jogo muito importante. A minha experiência como jogador de futebol ajudou-me psicologicamente e não sei se o teria feito de outra forma.” Estas palavras foram transmitidas à sua mãe, Vlasta Studenivova, e comunicadas à ANSA por Matteo Falcinelli. O jovem está atualmente fora de custódia.

Matteo Falcinelli está atualmente em tratamento de substituição de prisão, paralelamente ao julgamento na Itália, o advogado italiano Francesco Maresca, que atende a família, confirmou à ANSA: “No final deste período, do ponto de vista judicial, este assunto é para ele.” Um homem de 25 anos foi preso e indiciado sob a acusação de resistência a um funcionário público, resistência à prisão e invasão de propriedade. O jovem estava nos EUA há três anos por motivos de estudo.

O advogado disse que a família está avaliando como proceder com as denúncias pendentes sobre o ocorrido. “Pedimos ao Ministério Público de Roma – explicou o advogado – que possa intervir nos factos relativos aos cidadãos italianos no estrangeiro”. A promotoria poderá abrir um processo com seus homólogos americanos para solicitar informações sobre o incidente e instá-los a agir diretamente contra a polícia.

Falcinelli – como escreveu ontem a edição online do jornal La Nación – teria sido atirado ao chão, com o rosto pressionado contra o asfalto, e depois levado para a prisão. Uma vez em uma cela de trânsito na delegacia de polícia de North Miami Beach, quatro deles supostamente o abordaram e o colocaram sob controle hogti. Eles amarraram as pernas com algemas nas costas e os arrastaram por 13 minutos.

Vinte e cinco anos – reescreveu La Nacion nos Estados Unidos para cursar um programa de mestrado na Florida International University (no campus da Baía de Biscayne). A violência foi capturada por câmeras corporais usadas por policiais, inclusive dentro de uma delegacia de polícia, que o procurador do adolescente nos EUA só conseguiu obter do Ministério Público em 12 de abril, como parte de um julgamento que efetivamente terminou. Uma espécie de programa de reeducação com inscrição no PTI (Intervenção Pré-Trilha).

READ Milan compra herdeiro de van Dijk: marcos portugueses Vídeo Miami, prisão violenta de um estudante italiano: imagens dramáticas

O episódio começa na noite entre 24 e 25 de fevereiro Mas a família de Matteo só quer dizer agora que o jovem aceitou o programa depois de um juiz lhe ter ordenado que rejeitasse quatro acusações de resistência a um funcionário público, resistência à prisão sem violência e invasão de propriedade. A família – lemos – quer prestar queixa.

Desde o primeiro reencontro da mesma família, o jovem foi a uma boate onde conheceu algumas pessoas e tomou alguns drinks. Suas memórias são nebulosas e ele não se lembra de como saiu de onde estava a patrulha policial. A polícia escreverá que interveio porque o menino estava causando confusão no local e foi expulso, e que resistiu à prisão.

Desde o início da história, o Consulado Italiano em Miami acompanha o caso do compatriota Matteo Falcinelli. Ele foi preso pela polícia em Miami Beach entre 24 e 25 de fevereiro e libertado 2 dias depois. O Cônsul Geral em Miami, no memorando de Fornesina, destacou às autoridades locais que os tratamentos submetidos ao jovem eram inaceitáveis. Ministro estrangeiro Antonio Tajani já apelou a que se prestasse a máxima atenção ao caso de Jack Markle, embaixador dos EUA em Itália. Ele lembrou que o governo italiano acompanha devidamente todos os casos de cidadãos italianos detidos no exterior.

As imagens da polícia de Miami prendendo brutalmente o estudante italiano Matteo Falcinelli, algemando-o e deixando-o de bruços no chão nos deixaram sem palavras. Secretário da PEU Europa Riccardo Maggi –: É claro que este não é um procedimento de prisão comum, mas uma violação dos direitos de um dos nossos camaradas que foi submetido a tortura real. Tão sério que apresento um Pergunta urgente ao Ministro das Relações Exteriores Tajani Para reportar ao conselho. O governo deveria intervir imediatamente e não esconder a cabeça na areia como no caso Challis.

“Uma pessoa que na altura não representava qualquer ameaça foi imobilizada durante um longo período de tempo utilizando uma técnica que infligia fortes dores”, escreveu o porta-voz da Amnistia, Ricardo Nouri. Itália Internacional.

Mãe: ‘Matteo só gostava dos telefones’



“Matteo queria ir buscar seus dois telefones no bar, mas em vez de ajudá-lo, os policiais pediram que ele fosse embora. Ele então começou a perguntar aos policiais por que não estava fazendo seu trabalho de servir os cidadãos, mas foi aí que tocou com o dedo o distintivo de um policial, e foi aí que o assalto e a prisão começaram. É o que diz a mãe de Matteo Falcinelli, Vlasta Studeniova, em Messora., o jovem foi preso em Miami em fevereiro passado por ser violento. “A prisão não se trata apenas de algemas, como no trágico caso de George Floyd, os policiais colocaram os joelhos no pescoço de Matteo, impedindo-o de respirar. mãos: Meu filho não está mentindo, ele tem o direito de ouvir esses telefones. Isso é prova disso”, acrescenta a mulher. Vlasta Studenivova também explicou: “Matteo está agora no campus universitário, onde cuido dele dia e noite, porque ele tem medo de todos, e toda a sua vontade de viver se transformou em um sonho de vida”.

“O depoimento divulgado pela polícia, escrito sob juramento dos policiais, não contém uma única palavra que corresponda ao que foi visto nas imagens. Diz algo completamente diferente”. Vlasta Studenivova, mãe de Matteo Falcinelli, o jovem que foi violentamente preso em Miami em fevereiro passado, diz isso em Mezz’ora.

Especialistas jurídicos democratas dizem que ‘Falcinelli foi torturado’



“Existem regras internacionais sobre direitos humanos que não podem ser violadas na Itália, na Europa ou mesmo nos Estados Unidos: aplica-se o princípio universal de proibição de tratamentos desumanos e degradantes, e não há dúvida de que está sujeito a abusos. Matteo Falcinelli, uma estudante italiana nos Estados Unidos, foi submetida a torturas brutais, uma das formas mais cruéis e primitivas de tortura Ilaria Sallis, a professora italiana, foi detida na Hungria, como destacou a advogada Aurora D’Agostino, vice-presidente. presidente da rede internacional de vigilância ‘Eld’, no julgamento em curso em Budapeste.

Mãe: ‘Mateo está doente, não posso descansar até conseguirmos justiça’



“O que meu filho passou nunca deveria acontecer novamente, muito menos com um estudante de 25 anos no exterior. Tiraram seu sorriso, destruíram seus sonhos de um Matteo feliz e cheio de vida, e até levaram a uma tentativa de tirar seu vida. Ele foi torturado: assista aos vídeos para entender.” Vlasta Studenicova, mãe do estudante italiano de 25 anos que foi violentamente preso em Miami, em entrevista ao Qn.

Depois acrescenta: “Ele está muito doente. Arruinaram a vida dele. Ele é acompanhado por psicólogos e psiquiatras. Inicialmente foi internado com ferimentos graves, depois foi transferido para um hospital psiquiátrico porque corria risco de suicídio. à noite ele sonha com a chegada da polícia e é torturado e grita. Agora eles estão em Miami, no campus. “Matteo evita sair – diz – tem medo que aconteça de novo”. A mãe do menino diz estar “muito” assustada. Mas não descansarei até conseguirmos justiça – garante – por isso preciso da ajuda de todos para travar esta guerra pelos direitos humanos e condenar a tortura de um ser humano.

Reprodução protegida © Copyright ANSA