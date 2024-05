Fonseca Milão, Portugal navega para o Pólo! Todos os prós e contras

Fonseca-Milan, português salta para a pole position no banco rossonero na próxima temporada: todos os prós e contras da ex-Roma

Paulo FonsecaAtual treinador do Lille salta para a pole position na corrida para se tornar treinador Milão Próxima temporada. Segundo rumores recentes, os portugueses, liderados pelos ciganos em Itália no passado, terão a aprovação de todo o sector técnico e estarão prontos para assumir o pesado legado. Stefano PioliTenho que me despedir depois dos jogos contra Turim E Com Salerno.

Mas é certo focar em Paulo Fonseca? O nome, como sabemos, não aquece particularmente a praça que é sempre empurrada para pousar Antonio Conte Em Milanello. No entanto, o treinador italiano não foi favorável à parte técnica dos Devils: demasiado focada, exigente e demasiado institucional para fazer avançar a causa do Milan em termos de consistência e trabalho de equipa.

Então Fonseca. Recurso internacional, passagem impressionante pelo Lille o trouxe de volta à Liga dos Campeões depois de anos afastado e o levou às semifinais da Liga Europa Roma Certamente não ao mais alto nível, sem esquecer o campeonato conquistado na Ucrânia. O técnico rossonero joga um futebol que combina com o time e com a filosofia do clube: um jogo baseado no ataque, principalmente no ataque e com capacidade de marcar muitos homens. Um pioli ao molho português, portanto.

Mas o que preocupa os torcedores rossoneri são dois problemas que Fonseca sempre mostrou ser capaz de superar na carreira: uma posição defensiva perigosa, um verdadeiro calcanhar do diabo durante a temporada e uma certa tendência a se lesionar durante a preparação e durante a temporada. Mas acima de tudo a falta de liderança, pelo menos na aparência, está a levar as pessoas desesperadas por vingança após a segunda estrela. Internacional.

Fonseca pode representar um salto no escuro ou uma corrida esclarecida da gestão que terá muito, senão tudo, em jogo na próxima temporada: o fracasso é proibido. Sempre, palavra por palavra.