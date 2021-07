Difamação e escolha sem precedentes – Corriere.it

de Antonella Pacquiao

Oposição à expulsão da diretoria, mas o eixo Forza Italia-Carrosio não cessará

Ainda não. Quem pensa isso Excluindo o único conselheiro da oposição, Giampolo Rossi (Irmãos da Itália), de Conselho de Administração da RAI Ambos O último passo centro-direita para escalar a empresa, Você está errado. Tem um bom apelo para o líder Georgia maloney Para o presidente, Sergio Matterella, No qual ele se desculpou, ele não interferiu com um final ruim, Violação sem precedentes das regras mais comuns de pluralismo. Presidente da Liga, Matteo Salvini, Explica ao parceiro A presença de Leah e representantes de FI na diretoria de Roy Equilibrar o domínio eterno da esquerda na televisão pública será uma garantia de pluralismo para todos, incluindo a oposição, o que infelizmente se confirmou no contexto das recentes nomeações.

Afinal, Salvini sofreu muito com o caso Gobashir(Na qual teve que deixar a presidência para o investimento estrangeiro direto), apoiando o candidato azul, conseguiu retirar o apoio da Forza Itália há três anos, quando governou na Liga M5S, onde Berlusconi permitiu que Marcello Foe fosse eleito presidente , onde, pela primeira vez, deu um ombro à prática de querer uma pessoa garantida nessa função.

Fico feliz pela Forza Italia, especialmente hoje Roy trabalhou arduamente no campo das comunicações entre o subsecretário de publicações, o presidente da Autoridade de Supervisão e agora Roy no conselho de diretores de Simona Agnes. Mas a trama, do atemporal Gianni Letta, está faltando uma peça: uma tentativa de tomar a presidência. Não é fácil – nós fofocamos – mas tentamos. Imediatamente.

Ontem o Gabinete e a Assembleia da RAI deram luz verde às nomeações, Propostos pelo Tesouro, Carlo Fortes e Marinella Soldi, eles farão parte da nova diretoria que vai eleger o presidente hoje. Aqui, ao votar, Loka e FI não têm números para excluir o nome do Soldi. No conselho fiscal, o jogo da aprovação é aberto por maioria qualificada: 27 votos em 40. Se Leica e Forza Italia realmente fizerem um muro com 13 votos (e excluírem o voto do presidente Parachini), o dinheiro perderá a eleição. No segredo da urna eleitoral, Majo ficou desapontado porque um vereador foi eleito pela moção de Majo, sem contar aqueles que poderiam perder os nove vereadores do M5S, não aqueles que eles apontaram. E mesmo nos inquietos democratas. READ Mercado de câmbio transferência da Juventus para Ronaldo

Mas a tática de centro-direita nem chegou à verificação das urnas, Incentivando a votação de Soldi e desviando as negociações para Simona Agnes (Forza Italia), que acontecerá no nível mais alto de todos os tempos. Mas é realmente imaginário que Salvini e Berlusconi seguiriam o caminho da pista em Roy? Nesse momento, a presidência deve ir para o único membro do comitê que não é politicamente indicado: Ricardo Lagan, eleito pela equipe, propôs a proposta do secretário uzbeque Vittorio de Trapani, abrindo um sério precedente para as divisões da maioria.

Quanto ao FDI agora convocando a presidência da Autoridade de Supervisão, o Elio Wit azul está surpreendentemente ajudando.Ou, portanto, a justa exigência de respeito ao pluralismo, que deveria ser ainda mais aguda durante o período da “grande maioria”. Além disso, deve-se destacar que Renato Shifani votou no Senado em painel, como prova de que dores abdominais não faltam mesmo entre os assírios.