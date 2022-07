Invalsi: Uma escola primária Covid-19 na Sicília mal realizada

Escola primária realizada durante anos de pandemia: Uma comparação dos resultados da escola primária de 2019, 2021 e 2022 realizada pela Invalsi fornece um quadro significativamente mais estável. Os resultados do ensino fundamental são semelhantes em todas as regiões do país e as diferenças não são estatisticamente significativas. No entanto, surgem alguns sinais importantes que, se observados com atenção, podem explicar as grandes lacunas evidentes nas escolas de ensino médio, primeiro e segundo graus. Em particular, a escola primária Valle d’Aosta, algumas regiões do centro (Úmbria e Marche) e alunos da província autônoma de Bolzano registraram bons resultados apenas em inglês. 3 em cada 4 alunos (72%) na segunda série italiana atingem pelo menos um nível básico (da banda 3). Valle d’Aosta, Umbria, Lazio e Molise alcançam resultados acima da média nacional; A Sicília alcança resultados inferiores à média nacional. Em matemática, 3 em cada 4 alunos (70%) atingem pelo menos o nível básico (3 anos ou mais). Molise alcança resultados acima da média nacional; A província autônoma de Bolzano (para a língua italiana) alcança resultados abaixo da média nacional. 3 em cada 4 alunos (80%) atingem pelo menos um nível básico (da faixa 3 para cima) em italiano da quinta série. Os alunos que atingem pelo menos o nível básico obtêm um aumento de 5 pontos percentuais. Valle d’Aosta e Úmbria obtêm resultados acima da média nacional, enquanto Calábria e Sicília obtêm resultados abaixo da média nacional. 3 em cada 4 alunos (66%) atingem pelo menos um nível básico (da faixa 3 para cima) em matemática. Úmbria, Marselha, Molise e Basilicata obtêm resultados acima da média nacional, enquanto Calábria, Sicília e Sardenha obtêm resultados abaixo da média nacional.