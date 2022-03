Bernardo Silva, o tio da cidade: “Ele está na casa dos cinquenta e todo mundo está zombando dele.”

Uma das armas secretas de Cardiola no Manchester City é certamente Bernardo Silva. Acho que os portugueses pediram uma venda no verão passado porque eram caseiros. Mas o treinador o convenceu a ficar porque o ex-Mônaco era essencial para sua equipe. Então Bernardo faria falta a todos porque ele era daqueles que se amavam. Exceto… a maneira como ele se veste. O ex-jogador da equipe Jemerson explicou isso em alguns dos relatórios relatados pelo AS.

Tio – Mas há algo que todos pensam sobre ele: quem ele é… um pouco datado, pelo menos no que diz respeito aos gostos. “Bernardo é um menino bem comportado. Muita gente já brincou que ele gosta de usar roupas velhas. Ele sempre vem com uma jaqueta…”. De fato, em Mônaco eles começam a chamá-lo de “Mama”, que é o apelido que ele trouxe para a cidade. Isso foi confirmado pelo Kundokan. “Todo mundo estava com medo de que Bernardo estivesse vestido como um cinquentão ou tio. Mas a maneira como ele joga explica como ele se comporta, ninguém no mundo sabe. Problemas com Bernardo Silva.” No entanto, a maneira como ele se veste, alguns concordam!